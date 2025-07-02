Должностная инструкция специалиста по лицензированию

Общие положения:

Специалист по лицензированию — это профессионал, занимающийся процессами получения, продления и мониторинга лицензий для бизнеса в соответствии с законодательными требованиями.

— Высшее образование в области юриспруденции, менеджмента или экономики.

— Опыт работы в сфере лицензирования или compliance от 1 года.

— Знание законодательства и нормативных актов, регулирующих лицензирование в соответствующей области.

— Подготовка документов: Сбор и подготовка необходимых документов для получения или продления лицензий.

— Мониторинг изменений: Отслеживание изменений в законодательстве, касающихся лицензирования, и информирование руководства о возможных рисках.

— Взаимодействие с органами: Взаимодействие с государственными органами и регуляторами для получения необходимых лицензий и разрешений.

— Аудит лицензий: Проведение внутреннего аудита лицензий и соблюдения лицензионных требований на соответствие действующему законодательству.

— Обучение: Обучение и консультирование сотрудников по вопросам соблюдения лицензирования и юридических обязательств.

— Отчетность: Подготовка отчетов о статусе лицензий и своевременное информирование о сроках окончания лицензий.

Отчетность:

Специалист по лицензированию обязан вести документацию по лицензиям и составлять отчеты о деятельности в этой сфере.

Специалист имеет право:

— Запрашивать информацию и документы у других подразделений компании для выполнения своих обязанностей.

— Вносить предложения по улучшению процессов, связанных с лицензированием.

— Участвовать в семинарах и конференциях для повышения квалификации.

Эффективность работы специалиста по лицензированию оценивается по следующим параметрам:

— Успешное получение и продление лицензий без нарушений.

— Своевременное выявление и устранение лицензированных рисков.

— Уровень соблюдения законодательных норм и требований.

Квалифицированный специалист по лицензированию играет ключевую роль в обеспечении законности и стабильности бизнеса. Кадровое агентство «ФАВОРИТ» предлагает услуги по подбору опытных специалистов, способных эффективно управлять процессом лицензирования.

Мы учитываем индивидуальные требования вашей компании и подбираем кандидатов с необходимыми знаниями и опытом.

Специалист по лицензированию, которого мы найдем, поможет вам обеспечить соответствие бизнеса всем законодательным требованиям и минимизировать риски. Мы гарантируем профессиональный подход к каждой вакансии и качественный подбор кадров.