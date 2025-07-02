Должностные обязанности Специалист по лицензированию

Должностная инструкция специалиста по лицензированию

Общие положения:
Специалист по лицензированию — это профессионал, занимающийся процессами получения, продления и мониторинга лицензий для бизнеса в соответствии с законодательными требованиями.

— Высшее образование в области юриспруденции, менеджмента или экономики.
— Опыт работы в сфере лицензирования или compliance от 1 года.
— Знание законодательства и нормативных актов, регулирующих лицензирование в соответствующей области.

— Подготовка документов: Сбор и подготовка необходимых документов для получения или продления лицензий.

— Мониторинг изменений: Отслеживание изменений в законодательстве, касающихся лицензирования, и информирование руководства о возможных рисках.

— Взаимодействие с органами: Взаимодействие с государственными органами и регуляторами для получения необходимых лицензий и разрешений.

— Аудит лицензий: Проведение внутреннего аудита лицензий и соблюдения лицензионных требований на соответствие действующему законодательству.

— Обучение: Обучение и консультирование сотрудников по вопросам соблюдения лицензирования и юридических обязательств.

— Отчетность: Подготовка отчетов о статусе лицензий и своевременное информирование о сроках окончания лицензий.

Отчетность:
Специалист по лицензированию обязан вести документацию по лицензиям и составлять отчеты о деятельности в этой сфере.

Специалист имеет право:

— Запрашивать информацию и документы у других подразделений компании для выполнения своих обязанностей.
— Вносить предложения по улучшению процессов, связанных с лицензированием.
— Участвовать в семинарах и конференциях для повышения квалификации.

Эффективность работы специалиста по лицензированию оценивается по следующим параметрам:

— Успешное получение и продление лицензий без нарушений.
— Своевременное выявление и устранение лицензированных рисков.
— Уровень соблюдения законодательных норм и требований.

Квалифицированный специалист по лицензированию играет ключевую роль в обеспечении законности и стабильности бизнеса. Кадровое агентство «ФАВОРИТ» предлагает услуги по подбору опытных специалистов, способных эффективно управлять процессом лицензирования.

Мы учитываем индивидуальные требования вашей компании и подбираем кандидатов с необходимыми знаниями и опытом.

Специалист по лицензированию, которого мы найдем, поможет вам обеспечить соответствие бизнеса всем законодательным требованиям и минимизировать риски. Мы гарантируем профессиональный подход к каждой вакансии и качественный подбор кадров.

Открытые вакансии

Специалист маникюра и педикюра
Город: Москва, Зарплата: 100 000 ₽
Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты
Специалист маникюра и педикюра
з/п 100 000 ₽
16 сентября, 2025 • 08:43
Позвонить
Генеральный менеджер группы отелей
Город: Москва, Зарплата: 500 000 ₽
Розничная торговля
Генеральный менеджер группы отелей
з/п 500 000 ₽
- Обязателен опыт работы на позиции Генерального менеджера крупной гостиницы Москвы не менее 2-х лет - Опыт управления отелями 4* предпочтительно под международным гостиничным брендом (не ниже) - Опыт управления городскими отелями в условиях высокой конкуренции - Опыт управления объектами с номерным фондом от 250 номеров - Опыт в продажах, желательно, чтобы кандидат «вырос» до генерального менеджера с позиции Руководителя отдела продаж и маркетинга
16 сентября, 2025 • 08:43
Позвонить
Бухгалтер-экономист
Город: Москва, Зарплата: 120 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Бухгалтер-экономист
з/п 120 000 ₽
Работоспособность, коммуникабельность
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить
Главный бухгалтер
Город: Москва, Зарплата: 150 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Главный бухгалтер
з/п 150 000 ₽
Работоспособность
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить
Тендерный специалист
Город: Москва, Зарплата: 60 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Тендерный специалист
з/п 60 000 ₽
Обучаемость, желание профессионально развиваться, вежливость, трудолюбие, преданность делу и людям, хороший интеллект, нормальное отношение к серой ЗП и прочим последствиям работе в небольшой частной компании
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить