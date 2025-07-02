Должностная инструкция специалиста по обучению персонала

Общие положения:

Специалист по обучению персонала отвечает за организацию, разработку и реализацию программ обучения сотрудников, направленных на развитие их профессиональных навыков и улучшение производительности.

— Высшее образование в области управления, психологии, педагогики или смежных областях.

— Опыт работы в обучении и развитии персонала от 2 лет.

— Знание методов и технологий обучения.

— Анализ потребностей в обучении: Оценка текущих навыков сотрудников и определение необходимых направлений для обучения.

— Разработка программ: Создание и внедрение программ обучения, включая тренинги, семинары и онлайн-курсы.

— Организация обучающих мероприятий: Координация и проведение обучающих сессий, как внутренних, так и с привлечением внешних тренеров.

— Оценка эффективности обучения: Проведение мероприятий по оценке результатов обучения, сбор обратной связи от участников и адаптация программ.

— Поддержка сотрудников: Консультирование сотрудников по вопросам профессионального развития и карьеры.

— Ведение документации: Подготовка отчетов о проведенных обучениях, учет результатов и представление их руководству.

Специалист по обучению персонала подготавливает отчеты о проделанной работе и результатах обучения для руководства.

Специалист имеет право:

— Запрашивать у руководителей информацию о необходимых навыках для обучения.

— Вносить предложения по улучшению образовательных программ.

— Участвовать в профессиональных мероприятиях и тренингах.

Эффективность работы специалиста оценивается по следующим параметрам:

— Уровень удовлетворенности сотрудников программами обучения.

— Улучшение производительности и качества работы после обучения.

— Количество реализованных программ и тренингов.

