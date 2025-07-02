Должностные обязанности Специалист по обучению персонала
Должностная инструкция специалиста по обучению персонала
Общие положения:
Специалист по обучению персонала отвечает за организацию, разработку и реализацию программ обучения сотрудников, направленных на развитие их профессиональных навыков и улучшение производительности.
— Высшее образование в области управления, психологии, педагогики или смежных областях.
— Опыт работы в обучении и развитии персонала от 2 лет.
— Знание методов и технологий обучения.
— Анализ потребностей в обучении: Оценка текущих навыков сотрудников и определение необходимых направлений для обучения.
— Разработка программ: Создание и внедрение программ обучения, включая тренинги, семинары и онлайн-курсы.
— Организация обучающих мероприятий: Координация и проведение обучающих сессий, как внутренних, так и с привлечением внешних тренеров.
— Оценка эффективности обучения: Проведение мероприятий по оценке результатов обучения, сбор обратной связи от участников и адаптация программ.
— Поддержка сотрудников: Консультирование сотрудников по вопросам профессионального развития и карьеры.
— Ведение документации: Подготовка отчетов о проведенных обучениях, учет результатов и представление их руководству.
Специалист по обучению персонала подготавливает отчеты о проделанной работе и результатах обучения для руководства.
Специалист имеет право:
— Запрашивать у руководителей информацию о необходимых навыках для обучения.
— Вносить предложения по улучшению образовательных программ.
— Участвовать в профессиональных мероприятиях и тренингах.
Эффективность работы специалиста оценивается по следующим параметрам:
— Уровень удовлетворенности сотрудников программами обучения.
— Улучшение производительности и качества работы после обучения.
— Количество реализованных программ и тренингов.
