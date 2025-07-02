Должностные обязанности Специалист по обучению персонала

Должностная инструкция специалиста по обучению персонала

Общие положения:
 Специалист по обучению персонала отвечает за организацию, разработку и реализацию программ обучения сотрудников, направленных на развитие их профессиональных навыков и улучшение производительности.

— Высшее образование в области управления, психологии, педагогики или смежных областях.
 — Опыт работы в обучении и развитии персонала от 2 лет.
 — Знание методов и технологий обучения.

— Анализ потребностей в обучении: Оценка текущих навыков сотрудников и определение необходимых направлений для обучения.

— Разработка программ: Создание и внедрение программ обучения, включая тренинги, семинары и онлайн-курсы.

— Организация обучающих мероприятий: Координация и проведение обучающих сессий, как внутренних, так и с привлечением внешних тренеров.

— Оценка эффективности обучения: Проведение мероприятий по оценке результатов обучения, сбор обратной связи от участников и адаптация программ.

— Поддержка сотрудников: Консультирование сотрудников по вопросам профессионального развития и карьеры.

— Ведение документации: Подготовка отчетов о проведенных обучениях, учет результатов и представление их руководству.

Специалист по обучению персонала подготавливает отчеты о проделанной работе и результатах обучения для руководства.

Специалист имеет право:

— Запрашивать у руководителей информацию о необходимых навыках для обучения.
 — Вносить предложения по улучшению образовательных программ.
 — Участвовать в профессиональных мероприятиях и тренингах.

Эффективность работы специалиста оценивается по следующим параметрам:

— Уровень удовлетворенности сотрудников программами обучения.
 — Улучшение производительности и качества работы после обучения.
 — Количество реализованных программ и тренингов.

Квалифицированный специалист по обучению персонала необходим для повышения конкурентоспособности вашей команды и содействия личностному развитию сотрудников. Кадровое агентство «ФАВОРИТ» предлагает услуги по подбору профессионалов в области обучения и развития, учитывая индивидуальные потребности вашей компании.

Специалист, которого мы найдем, поможет создать эффективные программы обучения и способствовать росту ваших сотрудников. Мы гарантируем высокий уровень профессионализма и соответствие ожиданиям вашего бизнеса.

Открытые вакансии

Специалист маникюра и педикюра
Город: Москва, Зарплата: 100 000 ₽
Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты
Специалист маникюра и педикюра
з/п 100 000 ₽
16 сентября, 2025 • 08:43
Позвонить
Генеральный менеджер группы отелей
Город: Москва, Зарплата: 500 000 ₽
Розничная торговля
Генеральный менеджер группы отелей
з/п 500 000 ₽
- Обязателен опыт работы на позиции Генерального менеджера крупной гостиницы Москвы не менее 2-х лет - Опыт управления отелями 4* предпочтительно под международным гостиничным брендом (не ниже) - Опыт управления городскими отелями в условиях высокой конкуренции - Опыт управления объектами с номерным фондом от 250 номеров - Опыт в продажах, желательно, чтобы кандидат «вырос» до генерального менеджера с позиции Руководителя отдела продаж и маркетинга
16 сентября, 2025 • 08:43
Позвонить
Бухгалтер-экономист
Город: Москва, Зарплата: 120 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Бухгалтер-экономист
з/п 120 000 ₽
Работоспособность, коммуникабельность
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить
Главный бухгалтер
Город: Москва, Зарплата: 150 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Главный бухгалтер
з/п 150 000 ₽
Работоспособность
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить
Тендерный специалист
Город: Москва, Зарплата: 60 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Тендерный специалист
з/п 60 000 ₽
Обучаемость, желание профессионально развиваться, вежливость, трудолюбие, преданность делу и людям, хороший интеллект, нормальное отношение к серой ЗП и прочим последствиям работе в небольшой частной компании
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить