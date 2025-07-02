Должностная инструкция специалиста по отбору персонала

Общие положения:

Специалист по отбору персонала отвечает за поиск, анализ и оценку кандидатов для эффективного заполнения вакансий в компании.

— Высшее образование в области психологии, управления или социологии.

— Опыт работы в подборе персонала от 2 лет.

— Знание методов и инструментов оценки кандидатов.

— Определение требований: Составление профиля вакансий в сотрудничестве с руководителями отделов.

— Поиск кандидатов: Активный поиск и привлечение кандидатов через различные каналы (социальные сети, специализированные платформы, карьерные мероприятия).

— Отбор резюме: Анализ резюме и проведение первичного отбора кандидатов.

— Проведение собеседований: Организация и проведение интервью, оценка квалификаций и личных качеств.

— Оценка кандидатов: Применение различных методов оценивания, включая тесты на профессиональные навыки и психологические тесты.

— Взаимодействие с кандидатами: Поддержка связей с кандидатами и предоставление им обратной связи о результатах.

— Ведение документации: Учет и обновление базы данных кандидатов, подготовка отчетов о результатах подбора.

Специалист по отбору персонала обеспечивает регулярную отчетность о процессе подбора и результатах отбора кандидатур.

Права Специалиста по отбору персонала:

— Запрашивать информацию у отдела кадров и руководителей для уточнения требований к вакансиям.

— Участвовать в тренингах и семинарах для повышения квалификации.

Эффективность работы специалиста оценивается по следующим параметрам:

— Скорость закрытия вакансий.

— Качество нанятых кандидатов (удовлетворенность руководства, текучесть персонала).

— Уровень откликов и участие кандидатов в процессе отбора.

Квалифицированный специалист по отбору персонала необходим для формирования эффективной команды. Кадровое агентство «ФАВОРИТ» предлагает услуги по подбору профессионалов, обеспечивая соответствие кандидатур требованиям вашей компании.

Специалист по отбору, которого мы подберем, поможет вам оптимизировать процессы найма и обеспечить высокое качество кадров. Мы гарантируем индивидуальный подход и профессионализм в каждом этапе подбора.