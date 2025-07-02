Должностная инструкция специалиста по перевозкам

Общие положения:

Специалист по перевозкам отвечает за организацию и координацию всех процессов, связанных с транспортировкой грузов и пассажиров, включая планирование, контроль и оптимизацию логистических цепочек.

— Высшее образование в области логистики, транспортного или экономического управления.

— Опыт работы в сфере перевозок или логистики от 2 лет.

— Знание законодательства в области транспортировки и логистики.

— Планирование перевозок: Разработка и внедрение планов по транспортировке грузов с учетом оптимизации маршрутов и минимизации затрат.

— Организация транспортировки: Координация всех аспектов перевозок, включая выбор транспортных средств, заключение договоров с перевозчиками и контроль за выполнением условий контрактов.

— Мониторинг грузов: Отслеживание состояния грузов на всех этапах перевозки, организация оперативного реагирования на возможные проблемы.

— Документационное обеспечение: Подготовка и обработка необходимых документов для перевозки, включая грузовые накладные, договоры и отчеты.

— Взаимодействие с клиентами: Обеспечение высокого уровня сервиса для клиентов, консультирование по вопросам перевозок и урегулирование претензий.

— Анализ эффективности: Оценка процессов перевозок и логистики, разработка рекомендаций по улучшению и оптимизации.

Специалист по перевозкам готовит отчеты о выполненных перевозках, анализирует результаты и представляет их руководству.

Специалист имеет право:

— Запрашивать необходимые данные у других подразделений для организации перевозок.

— Вносить предложения по улучшению логистических процессов.

— Участвовать в семинарах и обучающих мероприятиях для повышения квалификации.

Эффективность работы специалиста по перевозкам оценивается по следующим параметрам:

— Соблюдение сроков доставки грузов.

— Уровень затрат на транспортировку.

— Клиентская удовлетворенность услугами перевозки.

