Должностные обязанности Специалист по перевозкам

Должностная инструкция специалиста по перевозкам

Общие положения:
 Специалист по перевозкам отвечает за организацию и координацию всех процессов, связанных с транспортировкой грузов и пассажиров, включая планирование, контроль и оптимизацию логистических цепочек.

— Высшее образование в области логистики, транспортного или экономического управления.
 — Опыт работы в сфере перевозок или логистики от 2 лет.
 — Знание законодательства в области транспортировки и логистики.

— Планирование перевозок: Разработка и внедрение планов по транспортировке грузов с учетом оптимизации маршрутов и минимизации затрат.

— Организация транспортировки: Координация всех аспектов перевозок, включая выбор транспортных средств, заключение договоров с перевозчиками и контроль за выполнением условий контрактов.

— Мониторинг грузов: Отслеживание состояния грузов на всех этапах перевозки, организация оперативного реагирования на возможные проблемы.

— Документационное обеспечение: Подготовка и обработка необходимых документов для перевозки, включая грузовые накладные, договоры и отчеты.

— Взаимодействие с клиентами: Обеспечение высокого уровня сервиса для клиентов, консультирование по вопросам перевозок и урегулирование претензий.

— Анализ эффективности: Оценка процессов перевозок и логистики, разработка рекомендаций по улучшению и оптимизации.

Специалист по перевозкам готовит отчеты о выполненных перевозках, анализирует результаты и представляет их руководству.

Специалист имеет право:

— Запрашивать необходимые данные у других подразделений для организации перевозок.
 — Вносить предложения по улучшению логистических процессов.
 — Участвовать в семинарах и обучающих мероприятиях для повышения квалификации.

Эффективность работы специалиста по перевозкам оценивается по следующим параметрам:

— Соблюдение сроков доставки грузов.
 — Уровень затрат на транспортировку.
 — Клиентская удовлетворенность услугами перевозки.

Квалифицированный специалист по перевозкам необходим для обеспечения эффективной и безопасной транспортировки грузов и управления логистическими процессами вашей компании. Кадровое агентство «ФАВОРИТ» предлагает услуги по подбору опытных специалистов в сферах транспорта и перевозок, обладающих актуальными знаниями и навыками в области перевозок.

Мы учитываем индивидуальные требования вашей компании и подбираем кандидатов, способных эффективно справляться с задачами организации транспортировки.

Специалист по перевозкам, которого мы найдем, поможет вашей организации оптимизировать процессы, снизить затраты и повысить уровень обслуживания. Мы гарантируем профессиональный подход к каждой вакансии и качественный подбор кадров.

