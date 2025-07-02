Должностная инструкция специалиста по планированию

Общие положения:

Специалист по планированию отвечает за разработку и внедрение планов, обеспечивающих эффективное использование ресурсов, достижение целей и координацию действий внутри организации.

— Высшее образование в области экономики, управления или других смежных областях.

— Опыт работы в области планирования или управления проектами от 2 лет.

— Знание методов финансового и оперативного планирования.

— Разработка планов: Подготовка краткосрочных и долгосрочных планов для различных отделов компании, включая бюджеты и производственные планы.

— Анализ и прогнозирование: Проведение анализа текущих показателей и тенденций для прогнозирования будущих показателей и разработки соответствующих планов.

— Координация действий: Сотрудничество с другими подразделениями для обеспечения синергии в достижении общих целей.

— Мониторинг выполнения планов: Отслеживание выполнения установленных планов, анализ отклонений и подготовка рекомендаций по корректировкам.

— Отчетность: Подготовка регулярных отчетов о результатах выполнения планов для руководства.

— Обучение сотрудников: Проведение тренингов и семинаров для сотрудников по вопросам планирования и управления проектами.

Специалист по планированию подготавливает отчеты о состоянии выполнения планов и предоставляет их руководству.

Специалист имеет право:

— Запрашивать необходимую информацию для разработки планов у других подразделений.

— Вносить предложения по улучшению процессов планирования и управления ресурсами.

— Участвовать в обучающих мероприятиях для повышения квалификации.

Эффективность работы специалиста по планированию оценивается по следующим параметрам:

— Соответствие фактических результатов запланированным показателям.

— Время, затраченное на разработку планов.

— Уровень удовлетворенности руководителей результатами планирования.

