Должностные обязанности Специалист по планированию
Должностная инструкция специалиста по планированию
Общие положения:
Специалист по планированию отвечает за разработку и внедрение планов, обеспечивающих эффективное использование ресурсов, достижение целей и координацию действий внутри организации.
— Высшее образование в области экономики, управления или других смежных областях.
— Опыт работы в области планирования или управления проектами от 2 лет.
— Знание методов финансового и оперативного планирования.
— Разработка планов: Подготовка краткосрочных и долгосрочных планов для различных отделов компании, включая бюджеты и производственные планы.
— Анализ и прогнозирование: Проведение анализа текущих показателей и тенденций для прогнозирования будущих показателей и разработки соответствующих планов.
— Координация действий: Сотрудничество с другими подразделениями для обеспечения синергии в достижении общих целей.
— Мониторинг выполнения планов: Отслеживание выполнения установленных планов, анализ отклонений и подготовка рекомендаций по корректировкам.
— Отчетность: Подготовка регулярных отчетов о результатах выполнения планов для руководства.
— Обучение сотрудников: Проведение тренингов и семинаров для сотрудников по вопросам планирования и управления проектами.
Специалист по планированию подготавливает отчеты о состоянии выполнения планов и предоставляет их руководству.
Специалист имеет право:
— Запрашивать необходимую информацию для разработки планов у других подразделений.
— Вносить предложения по улучшению процессов планирования и управления ресурсами.
— Участвовать в обучающих мероприятиях для повышения квалификации.
Эффективность работы специалиста по планированию оценивается по следующим параметрам:
— Соответствие фактических результатов запланированным показателям.
— Время, затраченное на разработку планов.
— Уровень удовлетворенности руководителей результатами планирования.
