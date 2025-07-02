Должностные обязанности Специалист по подбору кадров
Должностная инструкция специалиста по подбору кадров
Общие положения:
Специалист по подбору кадров отвечает за поиск, привлечение и отбор квалифицированных кандидатов для заполнения вакантных должностей в организации.
— Высшее образование в области управления, психологии, социологии или других смежных областях.
— Опыт работы в сфере подбора персонала от 1 года.
— Знание методов и инструментов подбора кадров, адаптации и обучения.
— Анализ потребностей: Определение потребностей в кадрах совместно с руководителями подразделений.
— Поиск кандидатов: Проведение активного поиска кандидатов через различные каналы, включая социальные сети, специализированные сайты и рекомендации.
— Отбор резюме: Анализ резюме и предварительный отбор кандидатов для собеседований.
— Проведение собеседований: Организация и проведение собеседований, оценка навыков и компетенций кандидатов.
— Оценка кандидатов: Использование различных методов оценки (тесты, кейсы и т.д.) для определения соответствия кандидатов требованиям.
— Ведение отчетности: Составление отчетов о ходе подбора и представление информации руководству.
— Сопровождение адаптации: Участие в процессе адаптации новых сотрудников на рабочем месте и мониторинг их интеграции в коллектив.
Специалист по подбору кадров должен вести документацию по всем этапам подбора и предоставлять регулярные отчеты о результатах своей работы.
Специалист имеет право:
— Запрашивать информацию у других подразделений о требованиях к вакансиям.
— Вносить предложения по улучшению процессов подбора и адаптации сотрудников.
— Обучаться и повышать свою квалификацию.
Эффективность работы специалиста по подбору кадров оценивается по следующим параметрам:
— Время заполнения вакансий.
— Качество подобранных кандидатов (текучесть кадров, успеваемость).
— Уровень удовлетворенности руководителей отделов работой новых сотрудников.
Квалифицированный специалист по подбору кадров необходим для формирования сильной команды и достижения целей вашей компании. Кадровое агентство «ФАВОРИТ» предлагает услуги по подбору опытных специалистов, обладающих актуальными знаниями и навыками в области подбора персонала.
Мы учитываем индивидуальные требования вашей компании и подбираем кандидатов, способных эффективно решать задачи вашего бизнеса.
Специалист по подбору кадров, которого мы найдем, поможет вам сформировать команду профессионалов и добиться успеха. Мы гарантируем профессиональный подход к каждой вакансии и качественный подбор кадров.