Должностные обязанности Специалист по подбору кадров

Должностная инструкция специалиста по подбору кадров

Общие положения:
Специалист по подбору кадров отвечает за поиск, привлечение и отбор квалифицированных кандидатов для заполнения вакантных должностей в организации.

— Высшее образование в области управления, психологии, социологии или других смежных областях.
— Опыт работы в сфере подбора персонала от 1 года.
— Знание методов и инструментов подбора кадров, адаптации и обучения.

— Анализ потребностей: Определение потребностей в кадрах совместно с руководителями подразделений.

— Поиск кандидатов: Проведение активного поиска кандидатов через различные каналы, включая социальные сети, специализированные сайты и рекомендации.

— Отбор резюме: Анализ резюме и предварительный отбор кандидатов для собеседований.

— Проведение собеседований: Организация и проведение собеседований, оценка навыков и компетенций кандидатов.

— Оценка кандидатов: Использование различных методов оценки (тесты, кейсы и т.д.) для определения соответствия кандидатов требованиям.

— Ведение отчетности: Составление отчетов о ходе подбора и представление информации руководству.

— Сопровождение адаптации: Участие в процессе адаптации новых сотрудников на рабочем месте и мониторинг их интеграции в коллектив.

Специалист по подбору кадров должен вести документацию по всем этапам подбора и предоставлять регулярные отчеты о результатах своей работы.

Специалист имеет право:

— Запрашивать информацию у других подразделений о требованиях к вакансиям.
— Вносить предложения по улучшению процессов подбора и адаптации сотрудников.
— Обучаться и повышать свою квалификацию.

Эффективность работы специалиста по подбору кадров оценивается по следующим параметрам:

— Время заполнения вакансий.
— Качество подобранных кандидатов (текучесть кадров, успеваемость).
— Уровень удовлетворенности руководителей отделов работой новых сотрудников.

Квалифицированный специалист по подбору кадров необходим для формирования сильной команды и достижения целей вашей компании. Кадровое агентство «ФАВОРИТ» предлагает услуги по подбору опытных специалистов, обладающих актуальными знаниями и навыками в области подбора персонала.

Мы учитываем индивидуальные требования вашей компании и подбираем кандидатов, способных эффективно решать задачи вашего бизнеса.

Специалист по подбору кадров, которого мы найдем, поможет вам сформировать команду профессионалов и добиться успеха. Мы гарантируем профессиональный подход к каждой вакансии и качественный подбор кадров.

