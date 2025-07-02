Должностная инструкция специалиста по подбору кадров

Общие положения:

Специалист по подбору кадров отвечает за поиск, привлечение и отбор квалифицированных кандидатов для заполнения вакантных должностей в организации.

— Высшее образование в области управления, психологии, социологии или других смежных областях.

— Опыт работы в сфере подбора персонала от 1 года.

— Знание методов и инструментов подбора кадров, адаптации и обучения.

— Анализ потребностей: Определение потребностей в кадрах совместно с руководителями подразделений.

— Поиск кандидатов: Проведение активного поиска кандидатов через различные каналы, включая социальные сети, специализированные сайты и рекомендации.

— Отбор резюме: Анализ резюме и предварительный отбор кандидатов для собеседований.

— Проведение собеседований: Организация и проведение собеседований, оценка навыков и компетенций кандидатов.

— Оценка кандидатов: Использование различных методов оценки (тесты, кейсы и т.д.) для определения соответствия кандидатов требованиям.

— Ведение отчетности: Составление отчетов о ходе подбора и представление информации руководству.

— Сопровождение адаптации: Участие в процессе адаптации новых сотрудников на рабочем месте и мониторинг их интеграции в коллектив.

Специалист по подбору кадров должен вести документацию по всем этапам подбора и предоставлять регулярные отчеты о результатах своей работы.

Специалист имеет право:

— Запрашивать информацию у других подразделений о требованиях к вакансиям.

— Вносить предложения по улучшению процессов подбора и адаптации сотрудников.

— Обучаться и повышать свою квалификацию.

Эффективность работы специалиста по подбору кадров оценивается по следующим параметрам:

— Время заполнения вакансий.

— Качество подобранных кандидатов (текучесть кадров, успеваемость).

— Уровень удовлетворенности руководителей отделов работой новых сотрудников.

