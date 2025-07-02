Должностная инструкция специалиста по пожарной безопасности

Общие положения:

Специалист по пожарной безопасности отвечает за организацию и обеспечение мер по предупреждению и ликвидации пожаров на предприятии, а также за обучение сотрудников правилам пожарной безопасности.

— Высшее образование в области пожарной безопасности, охраны труда или смежной области.

— Опыт работы в области пожарной безопасности от 2 лет.

— Знание законодательства в сфере пожарной безопасности и нормативных актов.

— Анализ рисков: Проведение регулярного анализа и оценки пожарных рисков на территории предприятия.

— Разработка документации: Подготовка и обновление инструкций, программ и планов по пожарной безопасности, включая правила эвакуации.

— Контроль за соблюдением мер безопасности: Осуществление контроля за соблюдением правил пожарной безопасности и корректностью функционирования систем противопожарной защиты.

— Обучение и инструктаж: Проведение обучения и инструктажей для сотрудников по вопросам пожарной безопасности и действиям в случае пожара.

— Проверки и аудит: Осуществление регулярных проверок и аудитов состояния противопожарной безопасности на объекте.

— Взаимодействие с контролирующими органами: Представление интересов организации перед надзорными органами, участие в проверках и аттестациях.

Специалист по пожарной безопасности обязан составлять отчеты о состоянии пожарной безопасности и результатах проведенных тренингов и проверок.

Специалист имеет право:

— Запрашивать необходимые данные и документы у других подразделений.

— Вносить предложения по улучшению системы пожарной безопасности.

— Участвовать в семинарах и тренингах для повышения квалификации.

Эффективность работы специалиста по пожарной безопасности оценивается по следующим параметрам:

— Количество нарушений правил пожарной безопасности.

— Уровень подготовки сотрудников по вопросам пожарной безопасности.

— Результаты проверок и инспекций.

