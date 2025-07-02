Должностные обязанности Специалист по пожарной безопасности

Должностная инструкция специалиста по пожарной безопасности

Общие положения:
Специалист по пожарной безопасности отвечает за организацию и обеспечение мер по предупреждению и ликвидации пожаров на предприятии, а также за обучение сотрудников правилам пожарной безопасности.

— Высшее образование в области пожарной безопасности, охраны труда или смежной области.
— Опыт работы в области пожарной безопасности от 2 лет.
— Знание законодательства в сфере пожарной безопасности и нормативных актов.

— Анализ рисков: Проведение регулярного анализа и оценки пожарных рисков на территории предприятия.

— Разработка документации: Подготовка и обновление инструкций, программ и планов по пожарной безопасности, включая правила эвакуации.

— Контроль за соблюдением мер безопасности: Осуществление контроля за соблюдением правил пожарной безопасности и корректностью функционирования систем противопожарной защиты.

— Обучение и инструктаж: Проведение обучения и инструктажей для сотрудников по вопросам пожарной безопасности и действиям в случае пожара.

— Проверки и аудит: Осуществление регулярных проверок и аудитов состояния противопожарной безопасности на объекте.

— Взаимодействие с контролирующими органами: Представление интересов организации перед надзорными органами, участие в проверках и аттестациях.

Специалист по пожарной безопасности обязан составлять отчеты о состоянии пожарной безопасности и результатах проведенных тренингов и проверок.

Специалист имеет право:

— Запрашивать необходимые данные и документы у других подразделений.
— Вносить предложения по улучшению системы пожарной безопасности.
— Участвовать в семинарах и тренингах для повышения квалификации.

Эффективность работы специалиста по пожарной безопасности оценивается по следующим параметрам:

— Количество нарушений правил пожарной безопасности.
— Уровень подготовки сотрудников по вопросам пожарной безопасности.
— Результаты проверок и инспекций.

Квалифицированный специалист по пожарной безопасности необходим для обеспечения защиты жизни и здоровья сотрудников и минимизации рисков для бизнеса. Кадровое агентство «ФАВОРИТ» предлагает услуги по подбору опытных специалистов, обладающих современными знаниями и навыками в области пожарной безопасности.

Мы учитываем индивидуальные требования вашей компании и подбираем кандидатов, способных эффективно управлять вопросами пожарной безопасности.

Специалист по пожарной безопасности, которого мы найдем, поможет вам создать безопасные условия труда и повысить уровень защиты вашего бизнеса. Мы гарантируем профессиональный подход к каждой вакансии и качественный подбор кадров.

Открытые вакансии

Специалист маникюра и педикюра
Город: Москва, Зарплата: 100 000 ₽
Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты
Специалист маникюра и педикюра
з/п 100 000 ₽
16 сентября, 2025 • 08:43
Позвонить
Генеральный менеджер группы отелей
Город: Москва, Зарплата: 500 000 ₽
Розничная торговля
Генеральный менеджер группы отелей
з/п 500 000 ₽
- Обязателен опыт работы на позиции Генерального менеджера крупной гостиницы Москвы не менее 2-х лет - Опыт управления отелями 4* предпочтительно под международным гостиничным брендом (не ниже) - Опыт управления городскими отелями в условиях высокой конкуренции - Опыт управления объектами с номерным фондом от 250 номеров - Опыт в продажах, желательно, чтобы кандидат «вырос» до генерального менеджера с позиции Руководителя отдела продаж и маркетинга
16 сентября, 2025 • 08:43
Позвонить
Бухгалтер-экономист
Город: Москва, Зарплата: 120 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Бухгалтер-экономист
з/п 120 000 ₽
Работоспособность, коммуникабельность
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить
Главный бухгалтер
Город: Москва, Зарплата: 150 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Главный бухгалтер
з/п 150 000 ₽
Работоспособность
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить
Тендерный специалист
Город: Москва, Зарплата: 60 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Тендерный специалист
з/п 60 000 ₽
Обучаемость, желание профессионально развиваться, вежливость, трудолюбие, преданность делу и людям, хороший интеллект, нормальное отношение к серой ЗП и прочим последствиям работе в небольшой частной компании
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить