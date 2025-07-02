Должностная инструкция специалиста по приему и обработке заказов

Общие положения:

Специалист по приему и обработке заказов отвечает за прием, обработку и выполнение заказов клиентов, обеспечивая высокий уровень обслуживания и удовлетворенности клиентов.

— Высшее или среднее специальное образование.

— Опыт работы в сфере обслуживания клиентов или логистики от 1 года.

— Знание программного обеспечения для обработки заказов (1С, SAP и т.д.) будет преимуществом.

— Прием заказов: Осуществление приема заказов от клиентов по телефону, электронной почте или через интернет-платформы.

— Обработка заказов: Ввод данных о заказах в систему, проверка наличия товара и составление необходимых документов.

— Координация с другими подразделениями: Взаимодействие с отделами склада, логистики и бухгалтерии для обеспечения выполнения заказов.

— Информирование клиентов: Предоставление клиентам информации о статусе их заказов, сроках доставки и возможных изменениях.

— Решение проблем: Устранение возникающих проблем и жалоб клиентов, предоставление обратной связи для улучшения процессов.

— Составление отчетов: Подготовка регулярных отчетов о количестве обработанных заказов, средней времени выполнения и уровне удовлетворенности клиентов.

Специалист по приему и обработке заказов обязан вести документацию по заказам и предоставлять отчеты руководству.

Специалист имеет право:

— Запрашивать необходимую информацию у других подразделений для выполнения своих обязанностей.

— Вносить предложения по автоматизации и оптимизации процессов обработки заказов.

— Участвовать в тренингах и семинарах для повышения квалификации.

Эффективность работы специалиста по приему и обработке заказов оценивается по следующим параметрам:

— Скорость и точность обработки заказов.

— Уровень удовлетворенности клиентов.

— Количество ошибок при обработке заказов.

