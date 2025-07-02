Должностная инструкция специалиста по продаже ткани

Общие положения:

Специалист по продаже ткани отвечает за осуществление продаж тканей и сопутствующих товаров, поддержание отношений с клиентами и обеспечение высокого уровня сервиса. Его задача — выявление потребностей клиентов и предложение подходящих решений.

— Среднее профессиональное или высшее образование в области торговли, текстильной промышленности или смежных дисциплин.

— Опыт работы в продажах, предпочтительно в текстильной или швейной отрасли, не менее 2 лет.

— Знание ассортимента тканей, их характеристик и применения.

— Хорошие коммуникативные навыки и умение вести переговоры.

— Опыт работы с клиентами и навыки обслуживания.

— Консультирование клиентов: Оказание профессиональных консультаций клиентам по выбору тканей, их характеристикам и назначению.

— Продажа тканей: Увеличение объема продаж через активное взаимодействие с клиентами, ведение переговоров и заключение сделок.

— Управление запасами: Контроль наличия тканей на складе, своевременное пополнение ассортимента и управление поставками.

— Анализ рынка: Мониторинг текущих тенденций на рынке тканей, оценка конкуренции и участие в разработке ценообразования.

— Подготовка отчетности: Составление отчетов о продажах, анализ результатов и предложение мер по улучшению.

— Участие в выставках: Представление продукции на текстильных выставках и ярмарках, участие в мероприятиях по продвижению.

Специалист по продаже ткани обязан регулярно предоставлять отчеты о продажах, аналитические данные по клиентам и тенденциям на рынке.

Специалист по продаже ткани имеет право:

— Запрашивать информацию у поставщиков о новых коллекциях и условиях поставок.

— Вносить предложения по обновлению ассортимента и улучшению качества обслуживания.

— Участвовать в разработке промоакций и рекламных кампаний.

Эффективность работы специалиста по продаже ткани оценивается по следующим критериям:

— Объем продаж и процент выполнения плана.

— Уровень удовлетворенности клиентов и обратная связь.

— Количество новых клиентов и удержание постоянных.

Квалифицированный специалист по продаже ткани играет важную роль в обеспечении успешных продаж и повышении удовлетворенности клиентов. Кадровое агентство «ФАВОРИТ» предлагает услуги по подбору опытных специалистов, которые помогут вашей компании эффективно продавать ткани и укрепить свои позиции на рынке.

Мы анализируем особенности вашей компании, оцениваем требования к кандидатам и находим специалистов с необходимыми знаниями и опытом в сфере продаж тканей. Наша команда фокусируется на способности кандидатов предоставлять высокий уровень обслуживания и успешно управлять клиентскими отношениями.

Специалист по продаже ткани, которого мы предложим, будет важным активом вашей команды, способствуя достижению высоких результатов продаж и удовлетворению потребностей клиентов. Обратившись в кадровое агентство «ФАВОРИТ», вы получите профессионала, который сможет качественно справляться с задачами продаж. Мы гарантируем профессиональный подход к каждой вакансии и качественный подбор кадров.