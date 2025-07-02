Должностные обязанности Специалист по продаже ткани
Должностная инструкция специалиста по продаже ткани
Общие положения:
Специалист по продаже ткани отвечает за осуществление продаж тканей и сопутствующих товаров, поддержание отношений с клиентами и обеспечение высокого уровня сервиса. Его задача — выявление потребностей клиентов и предложение подходящих решений.
— Среднее профессиональное или высшее образование в области торговли, текстильной промышленности или смежных дисциплин.
— Опыт работы в продажах, предпочтительно в текстильной или швейной отрасли, не менее 2 лет.
— Знание ассортимента тканей, их характеристик и применения.
— Хорошие коммуникативные навыки и умение вести переговоры.
— Опыт работы с клиентами и навыки обслуживания.
— Консультирование клиентов: Оказание профессиональных консультаций клиентам по выбору тканей, их характеристикам и назначению.
— Продажа тканей: Увеличение объема продаж через активное взаимодействие с клиентами, ведение переговоров и заключение сделок.
— Управление запасами: Контроль наличия тканей на складе, своевременное пополнение ассортимента и управление поставками.
— Анализ рынка: Мониторинг текущих тенденций на рынке тканей, оценка конкуренции и участие в разработке ценообразования.
— Подготовка отчетности: Составление отчетов о продажах, анализ результатов и предложение мер по улучшению.
— Участие в выставках: Представление продукции на текстильных выставках и ярмарках, участие в мероприятиях по продвижению.
Специалист по продаже ткани обязан регулярно предоставлять отчеты о продажах, аналитические данные по клиентам и тенденциям на рынке.
Специалист по продаже ткани имеет право:
— Запрашивать информацию у поставщиков о новых коллекциях и условиях поставок.
— Вносить предложения по обновлению ассортимента и улучшению качества обслуживания.
— Участвовать в разработке промоакций и рекламных кампаний.
Эффективность работы специалиста по продаже ткани оценивается по следующим критериям:
— Объем продаж и процент выполнения плана.
— Уровень удовлетворенности клиентов и обратная связь.
— Количество новых клиентов и удержание постоянных.
