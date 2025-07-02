Должностные обязанности Специалист по продаже ткани

Должностная инструкция специалиста по продаже ткани

Общие положения:
Специалист по продаже ткани отвечает за осуществление продаж тканей и сопутствующих товаров, поддержание отношений с клиентами и обеспечение высокого уровня сервиса. Его задача — выявление потребностей клиентов и предложение подходящих решений.

— Среднее профессиональное или высшее образование в области торговли, текстильной промышленности или смежных дисциплин.
— Опыт работы в продажах, предпочтительно в текстильной или швейной отрасли, не менее 2 лет.
— Знание ассортимента тканей, их характеристик и применения.
— Хорошие коммуникативные навыки и умение вести переговоры.
— Опыт работы с клиентами и навыки обслуживания.

— Консультирование клиентов: Оказание профессиональных консультаций клиентам по выбору тканей, их характеристикам и назначению.

— Продажа тканей: Увеличение объема продаж через активное взаимодействие с клиентами, ведение переговоров и заключение сделок.

— Управление запасами: Контроль наличия тканей на складе, своевременное пополнение ассортимента и управление поставками.

— Анализ рынка: Мониторинг текущих тенденций на рынке тканей, оценка конкуренции и участие в разработке ценообразования.

— Подготовка отчетности: Составление отчетов о продажах, анализ результатов и предложение мер по улучшению.

— Участие в выставках: Представление продукции на текстильных выставках и ярмарках, участие в мероприятиях по продвижению.

Специалист по продаже ткани обязан регулярно предоставлять отчеты о продажах, аналитические данные по клиентам и тенденциям на рынке.

Специалист по продаже ткани имеет право:

— Запрашивать информацию у поставщиков о новых коллекциях и условиях поставок.
— Вносить предложения по обновлению ассортимента и улучшению качества обслуживания.
— Участвовать в разработке промоакций и рекламных кампаний.

Эффективность работы специалиста по продаже ткани оценивается по следующим критериям:

— Объем продаж и процент выполнения плана.
— Уровень удовлетворенности клиентов и обратная связь.
— Количество новых клиентов и удержание постоянных.

Квалифицированный специалист по продаже ткани играет важную роль в обеспечении успешных продаж и повышении удовлетворенности клиентов. Кадровое агентство «ФАВОРИТ» предлагает услуги по подбору опытных специалистов, которые помогут вашей компании эффективно продавать ткани и укрепить свои позиции на рынке.

Мы анализируем особенности вашей компании, оцениваем требования к кандидатам и находим специалистов с необходимыми знаниями и опытом в сфере продаж тканей. Наша команда фокусируется на способности кандидатов предоставлять высокий уровень обслуживания и успешно управлять клиентскими отношениями.

Специалист по продаже ткани, которого мы предложим, будет важным активом вашей команды, способствуя достижению высоких результатов продаж и удовлетворению потребностей клиентов. Обратившись в кадровое агентство «ФАВОРИТ», вы получите профессионала, который сможет качественно справляться с задачами продаж. Мы гарантируем профессиональный подход к каждой вакансии и качественный подбор кадров.

Открытые вакансии

Специалист маникюра и педикюра
Город: Москва, Зарплата: 100 000 ₽
Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты
Специалист маникюра и педикюра
з/п 100 000 ₽
16 сентября, 2025 • 08:43
Позвонить
Генеральный менеджер группы отелей
Город: Москва, Зарплата: 500 000 ₽
Розничная торговля
Генеральный менеджер группы отелей
з/п 500 000 ₽
- Обязателен опыт работы на позиции Генерального менеджера крупной гостиницы Москвы не менее 2-х лет - Опыт управления отелями 4* предпочтительно под международным гостиничным брендом (не ниже) - Опыт управления городскими отелями в условиях высокой конкуренции - Опыт управления объектами с номерным фондом от 250 номеров - Опыт в продажах, желательно, чтобы кандидат «вырос» до генерального менеджера с позиции Руководителя отдела продаж и маркетинга
16 сентября, 2025 • 08:43
Позвонить
Бухгалтер-экономист
Город: Москва, Зарплата: 120 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Бухгалтер-экономист
з/п 120 000 ₽
Работоспособность, коммуникабельность
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить
Главный бухгалтер
Город: Москва, Зарплата: 150 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Главный бухгалтер
з/п 150 000 ₽
Работоспособность
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить
Тендерный специалист
Город: Москва, Зарплата: 60 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Тендерный специалист
з/п 60 000 ₽
Обучаемость, желание профессионально развиваться, вежливость, трудолюбие, преданность делу и людям, хороший интеллект, нормальное отношение к серой ЗП и прочим последствиям работе в небольшой частной компании
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить