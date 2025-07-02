Должностная инструкция специалиста по сертификатам-документалиста

Общие положения:

Специалист по сертификатам-документалист отвечает за оформление, обработку и управление документацией, связанной с сертификацией продукции и услуг, а также за обеспечение соответствия документов требованиям законодательства и стандартов.

— Высшее образование в области документооборота, права или смежных дисциплин.

— Опыт работы в области оформления сертификатов не менее 2 лет.

— Знание законодательных норм и стандартов документации.

— Умение работать с программами для обработки документов и базами данных.

— Навыки управленческой работы и ведения делопроизводства.

— Оформление сертификатов: Подготовка и оформление сертификатов, лицензий и других документов, необходимых для сертификации продукции.

— Ведение документации: Учет, хранение и обработка документов, связанных с процессом сертификации и соблюдением стандартов.

— Сопровождение процессов сертификации: Сбор необходимых документов и данных для подачи в аккредитованные органы сертификации, взаимодействие с ними.

— Контроль за сроками: Мониторинг сроков действия сертификатов и лицензий, продление и переоформление документов по мере необходимости.

— Консультирование: Консультирование сотрудников компании по вопросам оформления сертификатов и ведения документов.

— Подготовка отчетности: Составление отчетов о ходе сертификационных процессов, актуальности документации и наличии необходимых лицензий.

Специалист по сертификатам-документалист обязан регулярно предоставлять отчеты о состоянии документации, результатах сертификации и сроках действия сертификатов.

Специалист по сертификатам-документалист имеет право:

— Запрашивать необходимые документы у сотрудников и подразделений.

— Вносить предложения по улучшению процессов документооборота и сертификации.

— Участвовать в обсуждении вопросов сертификации на уровне руководства.

Эффективность работы специалиста по сертификатам-документалисту оценивается по следующим критериям:

— Прозрачность и актуальность документации.

— Уровень успешности оформленных сертификатов и лицензий.

— Скорость обработки и введения в оборот новых документов.

