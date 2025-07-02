Должностная инструкция PR-специалиста

Общие положения:

PR-специалист отвечает за формирование и поддержку положительного имиджа компании, управление общественным мнением и коммуникацию с различными аудиториями. Его роль заключается в создании и реализации PR-стратегий, направленных на укрепление репутации и повышение узнаваемости бренда.

— Высшее образование в области PR, журналистики, маркетинга или смежных дисциплин.

— Опыт работы в области связей с общественностью не менее 3 лет.

— Знание методов и инструментов PR, включая обработку СМИ и социальные сети.

— Отличные коммуникативные навыки и умение вести переговоры.

— Опыт работы с контентом, включая написание пресс-релизов и статей.

— Разработка PR-стратегий: Создание и внедрение стратегий по улучшению имиджа компании и взаимодействию с общественностью.

— Управление сообщениями: Подготовка и распространение пресс-релизов, информационных материалов и контента для различных платформ.

— Взаимодействие с медиа: Построение и поддержка отношений с журналистами, блогерами и другими представителями СМИ, организация интервью и пресс-конференций.

— Мониторинг репутации: Анализ и оценка общественного мнения о компании, мониторинг упоминаний в СМИ и социальных сетях.

— Организация мероприятий: Проведение пресс-мероприятий, презентаций и других мероприятий, направленных на продвижение компании.

— Кризисное управление: Разработка и внедрение планов по управлению кризисными ситуациями и реагированию на негативные ситуации в СМИ.

Отчетность:

PR-специалист обязан регулярно предоставлять отчеты о результатах PR-деятельности, проведенных мероприятиях и мониторинге репутации.

PR-специалист имеет право:

— Запрашивать информацию и материалы у различных подразделений компании.

— Вносить предложения по изменению PR-стратегий и подходов.

— Участвовать в конкурсах и мероприятиях, связанных с продвижением компании.

Эффективность работы PR-специалиста оценивается по следующим критериям:

— Уровень позитивного упоминания о компании в СМИ и социальных сетях.

— Успешность проведенных PR-мероприятий и их влияние на имидж компании.

— Реакция общественности на кампании и сообщения.

