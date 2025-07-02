Должностная инструкция специалиста по технике безопасности

Общие положения:

Специалист по технике безопасности отвечает за обеспечение безопасных условий труда на предприятии, предотвращение производственных травм и профессиональных заболеваний. Его роль заключается в разработке, документировании и внедрении мер по охране труда.

— Высшее образование в области охраны труда, безопасности или смежных дисциплин.

— Опыт работы в области техники безопасности не менее 2 лет.

— Знание законодательства в сфере охраны труда и стандартов безопасности.

— Владение методами оценки и управления рисками.

— Умение проводить обучение и инструктажи по вопросам безопасности.

— Разработка инструкций: Создание и обновление инструкций, стандартов и правил по охране труда и безопасности на рабочем месте.

— Аудит и инспекция: Проведение регулярных проверок производственных площадок для оценки соблюдения норм безопасности и выявления опасных условий труда.

— Обучение сотрудников: Проведение обучающих семинаров и инструктажей для работников предприятия по вопросам техники безопасности и охраны труда.

— Анализ инцидентов: Расследование несчастных случаев и инцидентов на производстве, подготовка отчетов и предложений по предотвращению подобных ситуаций в будущем.

— Консультирование: Консультирование руководства и сотрудников по вопросам соблюдения норм охраны труда и внедрения новых требований.

— Взаимодействие с контролирующими органами: Сотрудничество с государственными инспекциями и другими органами по вопросам охраны труда.

Специалист по технике безопасности обязан регулярно предоставлять отчеты о выполнении мер по охране труда, состоянии безопасности на производстве и результатах проверок.

Специалист по технике безопасности имеет право:

— Запрашивать доступ к документации и материалам, необходимым для реализации программы охраны труда.

— Вносить предложения по улучшению условий труда и организации безопасных процессов.

— Участвовать в рассмотрении вопросов, касающихся охраны труда и безопасности на предприятии.

Эффективность работы специалиста по технике безопасности оценивается по следующим критериям:

— Уровень соблюдения норм охраны труда и снижения количество несчастных случаев.

— Качество подготовки и проведения обучений и инструктажей.

— Реакция организации на выявленные риски и предписания контролирующих органов.

