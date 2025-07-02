Должностная инструкция специалиста производственного отдела

Общие положения:

Специалист производственного отдела отвечает за организацию, контроль и оптимизацию процессов производства для достижения заданных результатов и обеспечения качества продукции.

— Высшее образование в области инженерии, технологии или управления производством.

— Опыт работы на аналогичной позиции от 2 лет.

— Знание современных методов управления производственными процессами.

— Планирование производственных процессов: Разработка и коррекция производственных планов с учетом доступных ресурсов и сроков выполнения заказов.

— Контроль качества: Обеспечение соблюдения стандартов качества на всех этапах производства, выявление и устранение дефектов.

— Оптимизация производственных процессов: Анализ текущих процессов и предложение мер по повышению их эффективности, включая временные и ресурсные затраты.

— Взаимодействие с отделами: Сотрудничество с другими подразделениями (логистика, снабжение, техническое обслуживание) для обеспечения бесперебойной работы производственного процесса.

— Участие в обучении: Проведение обучающих мероприятий для сотрудников отдела, направленных на соблюдение стандартов безопасности и повышения квалификации.

— Отчетность: Подготовка отчетов о ходе выполнения производственных планов, анализ отклонений и предложение мер по их устранению.

Отчетность Специалиста производственного отдела:

Специалист производственного отдела подготавливает отчеты о производственных показателях и представляет их руководству.

— Запрашивать информацию и данные от других подразделений для выполнения своих задач.

— Вносить предложения по улучшению производственных процессов и условиям труда.

— Выполнение производственных планов в установленные сроки.

— Уровень качества готовой продукции.

— Эффективность использования ресурсов (оборудования, рабочей силы).

