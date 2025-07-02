Должностная инструкция Старшего бухгалтера

Старший бухгалтер отвечает за организацию и контроль финансово-экономической деятельности предприятия, подготовку и анализ отчетности, а также за соблюдение законодательства в области налогообложения и бухгалтерского учета.

Старший бухгалтер должен вести учет финансово-хозяйственной деятельности, представлять отчетность о финансовых результатах и налоговых платежах, а также обеспечивать своевременное представление отчетности в налоговые органы и статистику.

Старший бухгалтер имеет право на подписание отчетной финансовой документации, участие в разработке финансовой стратегии предприятия и представление интересов компании перед налоговыми органами.

Эффективность работы старшего бухгалтера оценивается по точности ведения финансового учета, своевременности представления отчетности, а также по соблюдению законодательства в области налогообложения и бухгалтерского учета.

