Должностная инструкция старшего бухгалтера по операциям на межбанковском рынке

Общие положения:

Старший бухгалтер по операциям на межбанковском рынке отвечает за учет, контроль и обработку финансовых операций, связанных с межбанковским взаимодействием. Его задача — обеспечение точности учета и соблюдение регуляторных норм.

— Высшее образование в области бухгалтерского учета, финансов или экономики.

— Опыт работы на аналогичной позиции не менее 5 лет, предпочтительно в банковской сфере.

— Знание законодательства в области финансовых операций и межбанковского взаимодействия.

— Опыт работы с бухгалтерскими и финансовыми системами.

— Аналитические, организационные и коммуникативные навыки.

Должностные обязанности:

— Учет межбанковских операций: Ведение учета всех операций, осуществляемых на межбанковском рынке, включая валютные сделки, кредитование и другие финансовые операции.

— Анализ и разработка отчетности: Подготовка периодических отчетов о проведенных финансовых операциях, анализ их влияния на финансовые показатели организации.

— Контроль соблюдения регуляторных требований: Обеспечение соответствия всех операций внутренним и внешним нормам, взаимодействие с контрольными органами.

— Координация работы отдела: Руководство работой бухгалтеров, распределение задач и контроль за выполнением обязательств.

— Обучение и наставничество: Проведение обучающих сессий для сотрудников, развитие их знаний в области межбанковских операций и учета.

— Поддержка автоматизации процессов: Участие в проектировании и внедрении автоматизированных систем учета межбанковских операций.

Старший бухгалтер обязан предоставлять отчеты о всех межбанковских операциях, а также о состоянии бухгалтерского учета и соблюдении нормативных требований.

Старший бухгалтер имеет право:

— Запрашивать информацию у других подразделений и внешних контрагентов для выполнения своих обязательств.

— Вносить предложения по улучшению учетных процедур и повышению эффективности работы.

— Участвовать в разработке новых внутренних регламентов.

Эффективность работы старшего бухгалтера оценивается по следующим критериям:

— Точность и своевременность ведения учета межбанковских операций.

— Уровень соблюдения регуляторных норм и минимизация рисков.

— Оперативность в анализе финансовых результатов.

