Должностные обязанности Старшего электромеханика
Должностная инструкция старшего электромеханика
Общие положения:
Старший электромеханик отвечает за руководство работой группы электромехаников, а также за обеспечение бесперебойной работы электромеханических систем и оборудования на предприятии.
— Высшее образование в области электротехники, электрических систем или смежных областях.
— Опыт работы в сфере электромеханики не менее 5 лет, из которых не менее 2 лет на руководящей должности.
— Знание современных технологий и оборудования.
— Навыки диагностики и ремонта электрических и механических систем.
— Организация работы группы: Руководство работой электромехаников, распределение обязанностей и контроль их выполнения.
— Ремонт и обслуживание: Проведение профилактического обслуживания и ремонта электромеханического оборудования, диагностика и устранение неисправностей.
— Анализ работы систем: Оценка эффективности работы электромеханических систем, выявление недоработок и внесение предложений по их улучшению.
— Ведение документации: Оформление отчетности о выполненных работах, состоянии оборудования и выполнении планов по ремонту.
— Обучение персонала: Проведение обучающих мероприятий для сотрудников, передача знаний о новейших технологиях и методах работы.
— Соблюдение норм безопасности: Контроль за соблюдением правил охраны труда и техники безопасности при выполнении электромеханических работ.
Старший электромеханик обязан представлять отчеты о состоянии оборудования, выполненных работах и результатах профилактического обслуживания.
Старший электромеханик имеет право:
— Запрашивать у сотрудников необходимую информацию для выполнения своих обязанностей.
— Вносить предложения по улучшению работы предприятия и улучшению условий труда.
— Участвовать в разработке новых технических решений и технологий.
Эффективность работы старшего электромеханика оценивается по следующим критериям:
— Уровень безаварийной работы оборудования.
— Своевременность выполнения плановых ремонтов и обслуживания.
— Уровень квалификации и профессионализма подчиненных.
