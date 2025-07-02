Должностные обязанности Старшего электромеханика

Должностная инструкция старшего электромеханика

Общие положения:
Старший электромеханик отвечает за руководство работой группы электромехаников, а также за обеспечение бесперебойной работы электромеханических систем и оборудования на предприятии.

— Высшее образование в области электротехники, электрических систем или смежных областях.
— Опыт работы в сфере электромеханики не менее 5 лет, из которых не менее 2 лет на руководящей должности.
— Знание современных технологий и оборудования.
— Навыки диагностики и ремонта электрических и механических систем.

— Организация работы группы: Руководство работой электромехаников, распределение обязанностей и контроль их выполнения.

— Ремонт и обслуживание: Проведение профилактического обслуживания и ремонта электромеханического оборудования, диагностика и устранение неисправностей.

— Анализ работы систем: Оценка эффективности работы электромеханических систем, выявление недоработок и внесение предложений по их улучшению.

— Ведение документации: Оформление отчетности о выполненных работах, состоянии оборудования и выполнении планов по ремонту.

— Обучение персонала: Проведение обучающих мероприятий для сотрудников, передача знаний о новейших технологиях и методах работы.

— Соблюдение норм безопасности: Контроль за соблюдением правил охраны труда и техники безопасности при выполнении электромеханических работ.

Старший электромеханик обязан представлять отчеты о состоянии оборудования, выполненных работах и результатах профилактического обслуживания.

Старший электромеханик имеет право:

— Запрашивать у сотрудников необходимую информацию для выполнения своих обязанностей.
— Вносить предложения по улучшению работы предприятия и улучшению условий труда.
— Участвовать в разработке новых технических решений и технологий.

Эффективность работы старшего электромеханика оценивается по следующим критериям:

— Уровень безаварийной работы оборудования.
— Своевременность выполнения плановых ремонтов и обслуживания.
— Уровень квалификации и профессионализма подчиненных.

Квалифицированный старший электромеханик — ключевой элемент в обеспечении надежной работы электромеханических систем и оборудования на предприятии. Кадровое агентство «ФАВОРИТ» предлагает услуги по подбору высококвалифицированных специалистов, готовых обеспечить качественное выполнение всех необходимых процедур.

Мы анализируем уникальные требования вашего предприятия, оцениваем критерии для кандидатов и находим специалистов с необходимыми знаниями и опытом. Наша команда сосредоточена на выявлении ответственных и профессиональных работников, способных внести реальный вклад в работу вашей команды.

Старший электромеханик, которого мы предложим, станет надежным лидером для вашего электромеханического отдела, способствуя повышению эффективности работы оборудования и уровня безопасности. Обратившись в кадровое агентство «ФАВОРИТ», вы получите специалиста, готового качественно справляться с задачами организационного обслуживания и ремонта электромеханических систем. Мы гарантируем тщательный подход к каждой вакансии и высокое качество подбора кадров.

