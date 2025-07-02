Должностные обязанности Старший менеджер инжинирингового департамента (Engineering Manager)
Должностная инструкция старшего менеджера инжинирингового департамента
Общие положения:
Старший менеджер инжинирингового департамента отвечает за руководство проектами в области инженерии, координацию работы команды, внедрение новых технологий и оптимизацию процессов разработки. Его задача — обеспечение высоких стандартов качества и своевременное выполнение проектных задач.
— Высшее образование в области инженерии, машиностроения или смежных дисциплин.
— Опыт работы на аналогичной позиции не менее 5 лет.
— Знание современных методов управления проектами и технологий в области инженерии.
— Опыт работы с междисциплинарными командами и ведения переговоров с клиентами.
— Развитые лидерские качества и навыки управления командой.
— Управление проектами: Планирование и контроль исполнения проектных задач, управление сроками и бюджетом.
— Координация работы команды: Руководство и поддержка инженеров, стимулирование их профессионального роста и развития.
— Внедрение инноваций: Применение новых технологий и методов для улучшения качества и эффективности разработок.
— Сотрудничество с другими департаментами: Взаимодействие с другими подразделениями для координации работы и достижения целей компании.
— Обеспечение качества: Контроль за соблюдением стандартов качества, а также анализ и минимизация рисков в процессе разработки.
— Отчетность: Подготовка регулярных отчетов о ходе выполнения проектов и достижениях команды.
Отчетность:
Старший менеджер инжинирингового департамента обязан предоставлять отчеты о состоянии проектов, использовании ресурсов и результатах работы команды.
Старший менеджер инжинирингового департамента имеет право:
— Запрашивать ресурсы и информацию для успешного выполнения проектов.
— Вносить предложения по оптимизации процессов и улучшению рабочей среды.
— Участвовать в разработке стратегии развития инжинирингового департамента.
Эффективность работы старшего менеджера инжинирингового департамента оценивается по следующим критериям:
— Успешное выполнение проектов в установленные сроки и в рамках бюджета.
— Уровень удовлетворенности команды и клиентов.
— Достижение запланированных целей и результатов.
