Должностная инструкция старшего специалиста банка

Общие положения:

Старший специалист банка отвечает за организацию и контроль выполнения банковских операций, консультации клиентов и поддержку финансовых продуктов.

— Высшее образование в области финансов, экономики или смежных специальностях.

— Опыт работы в банковской сфере от 3 лет, из которых не менее 1 года на руководящей должности.

— Знание законодательства в области банковской деятельности и финансовых услуг.

— Отличные навыки коммуникации и аналитического мышления.

— Организация работы: Руководство и координация работы команды специалистов, распределение задач и контроль их выполнения.

— Консультирование клиентов: Обеспечение высокого уровня обслуживания клиентов, предоставление информации о банковских продуктах и услугах.

— Анализ операций: Оценка эффективности проводимых финансовых операций и рекомендаций по их оптимизации.

— Контроль за соблюдением норм: Поддержка соблюдения законодательства и внутренних регламентов банка, участие в проведении внутренних проверок.

— Ведение отчетности: Формирование отчетов о выполнении планов, анализ результатов работы и подготовка предложений по улучшению.

— Обучение сотрудников: Проведение тренингов и обучающих мероприятий для сотрудников, направленных на повышение их квалификации.

Старший специалист банка обязан представлять отчеты о проведенных операциях, взаимодействии с клиентами и выполнении планов.

Старший специалист банка имеет право:

— Запрашивать необходимую информацию для выполнения своих обязанностей у коллег и руководства.

— Вносить предложения по улучшению качества обслуживания клиентов и эффективности работы банка.

— Участвовать в разработке новых банковских продуктов и услуг.

Эффективность работы старшего специалиста банка оценивается по следующим критериям:

— Уровень удовлетворенности клиентов от обслуживания и консультирования.

— Выполнение плановых показателей по банковским операциям.

— Качество и актуальность внутренней документации.

