Должностная инструкция старшего тренинг-менеджера

Общие положения:

Старший тренинг-менеджер отвечает за разработку и реализацию программ обучения, повышая квалификацию сотрудников и способствуя развитию корпоративной культуры.

— Высшее образование в области управления, психологии, педагогики или смежных специальностях.

— Опыт работы в области обучения и развития персонала от 5 лет, из которых не менее 2 лет на руководящей должности.

— Знание современных методов обучения и тренинга.

— Умение разрабатывать учебные материалы и проводить тренинги.

— Разработка программ обучения: Создание и адаптация учебных программ, соответствующих потребностям компании и уровням квалификации сотрудников.

— Проведение тренингов: Организация и проведение обучающих семинаров, вебинаров и мастер-классов для персонала.

— Оценка эффективности: Анализ результатов обучающих мероприятий с целью выявления их эффективности и внесения необходимых изменений в программы.

— Составление отчетности: Ведение отчетности по проведенным treningам, анализ результативности и подготовка предложений по улучшению.

— Координация работы команды: Управление работой тренинг-менеджеров и координация их действий для достижения общих целей.

— Внедрение новых методов: Поиск и внедрение современных технологий и методов обучения, направленных на развитие кадрового потенциала.

Старший тренинг-менеджер обязан представлять отчеты о проведении тренингов, их результатах и рекомендациях по повышению уровня компетентности сотрудников.

Старший тренинг-менеджер имеет право:

— Запрашивать необходимую информацию у сотрудников и руководителей для анализа потребностей в обучении.

— Вносить предложения по улучшению процесса обучения и развитию персонала.

— Участвовать в формировании стратегий развития компании в области обучения и развития сотрудников.

Эффективность работы старшего тренинг-менеджера оценивается по следующим критериям:

— Уровень удовлетворенности сотрудников от проведенных тренингов.

— Количество и качество проведенных обучающих мероприятий.

— Возрастание квалификации и производительности труда сотрудников.

