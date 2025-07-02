Должностная инструкция старшего воспитателя

Общие положения:

Старший воспитатель отвечает за организацию образовательного процесса для детей и координацию работы воспитательского состава. Его задача — обеспечить качественное развитие детей в дошкольном учреждении и создать гармоничную образовательную среду.

— Высшее образование в области педагогики или психологии.

— Опыт работы на аналогичной позиции не менее 3 лет.

— Знание современных образовательных методик и подходов.

— Умение работать с детьми разных возрастных групп.

— Коммуникативные и организаторские навыки.

— Организация работы воспитателей: Планирование и координация деятельности воспитательного состава, распределение обязанностей и контроль их исполнения.

— Разработка образовательных программ: Создание и внедрение образовательных программ и мероприятий, соответствующих интересам и потребностям детей.

— Контроль за развитием детей: Оценка результатов образовательного процесса, мониторинг индивидуального прогресса детей и коррекция учебного процесса.

— Взаимодействие с родителями: Проведение консультаций и встреч с родителями, информирование о развитии и успехах их детей.

— Обучение и наставничество: Поддержка и обучение младших воспитателей, содействие их профессиональному росту.

— Организация мероприятий: Подготовка и проведение совместных мероприятий для детей, включая праздники, экскурсии и развлекательные программы.

Старший воспитатель обязан предоставлять отчеты о результатах образовательных мероприятий, состоянии группы и потребностях детей.

Старший воспитатель имеет право:

— Запрашивать информацию у педагогов и родителей для оценки развития детей.

— Участвовать в разработке программ и методов обучения.

— Вносить предложения по улучшению условий и организации образовательного процесса.

Эффективность работы старшего воспитателя оценивается по следующим критериям:

— Уровень развития детей и их подготовленность к школе.

— Уровень удовлетворенности родителей работой учреждения.

— Качество организации образовательного процесса и мероприятий.

