Должностные обязанности Старший воспитатель
Должностная инструкция старшего воспитателя
Общие положения:
Старший воспитатель отвечает за организацию образовательного процесса для детей и координацию работы воспитательского состава. Его задача — обеспечить качественное развитие детей в дошкольном учреждении и создать гармоничную образовательную среду.
— Высшее образование в области педагогики или психологии.
— Опыт работы на аналогичной позиции не менее 3 лет.
— Знание современных образовательных методик и подходов.
— Умение работать с детьми разных возрастных групп.
— Коммуникативные и организаторские навыки.
— Организация работы воспитателей: Планирование и координация деятельности воспитательного состава, распределение обязанностей и контроль их исполнения.
— Разработка образовательных программ: Создание и внедрение образовательных программ и мероприятий, соответствующих интересам и потребностям детей.
— Контроль за развитием детей: Оценка результатов образовательного процесса, мониторинг индивидуального прогресса детей и коррекция учебного процесса.
— Взаимодействие с родителями: Проведение консультаций и встреч с родителями, информирование о развитии и успехах их детей.
— Обучение и наставничество: Поддержка и обучение младших воспитателей, содействие их профессиональному росту.
— Организация мероприятий: Подготовка и проведение совместных мероприятий для детей, включая праздники, экскурсии и развлекательные программы.
Старший воспитатель обязан предоставлять отчеты о результатах образовательных мероприятий, состоянии группы и потребностях детей.
Старший воспитатель имеет право:
— Запрашивать информацию у педагогов и родителей для оценки развития детей.
— Участвовать в разработке программ и методов обучения.
— Вносить предложения по улучшению условий и организации образовательного процесса.
Эффективность работы старшего воспитателя оценивается по следующим критериям:
— Уровень развития детей и их подготовленность к школе.
— Уровень удовлетворенности родителей работой учреждения.
— Качество организации образовательного процесса и мероприятий.
