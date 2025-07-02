Должностная инструкция старшей медсестры (терапии)

Общие положения:

Старшая медсестра в терапии отвечает за организацию работы медсестринского персонала, контроль за выполнением медицинских назначений и обеспечение высокого уровня медицинского обслуживания пациентов.

— Высшее образование в области сестринского дела или медицинского управления.

— Наличие сертификата о специальности «Сестринское дело».

— Опыт работы в терапии не менее 3 лет, из которых не менее 1 года на должности старшей медсестры.

— Знание основ лечебного процесса и документации в медицинской практике.

— Лидерские качества и умение работать в команде.

— Организация работы медсестры: Контроль за расписанием работы медсестринского персонала, распределение обязанностей и участие в обучении новых сотрудников.

— Координация оказания помощи: Обеспечение своевременного выполнения медицинских назначений и процедур, контроль за качеством оказания медсестринской помощи.

— Контроль за состоянием пациентов: Мониторинг состояния пациентов, оценка динамики их здоровья и при необходимости уведомление врачей о изменениях.

— Взаимодействие с врачами: Участие в конференциях, обсуждение состояния пациентов и координация совместных действий по их лечению.

— Документация: Ведение необходимой документации, отчетов о работе отделения и соблюдение порядка в документах.

— Обучение и наставничество: Проведение обучающих мероприятий для медсестер, оказание помощи и консультации по профессиональным вопросам.

Отчетность:

Старшая м Старшей медсестры (терапии) медсестра обязана вести отчеты о выполнении медицинских назначений, качестве оказанной помощи и состоянии пациентов, представлять их руководству.

Старшая медсестра имеет право:

— Запрашивать у медперсонала информацию о текущих задачах и состоянии пациентов.

— Вносить предложения по совершенствованию работы отделения и улучшению оказания медицинских услуг.

— Оставлять замечания и рекомендации по работе своих подчиненных.

Эффективность работы старшей медсестры оценивается по следующим критериям:

— Уровень удовлетворенности пациентов и качества оказанной медицинской помощи.

— Своевременность выполнения назначений и процедур.

— Эффективность работы медсестринского персонала и их профессиональный рост.

