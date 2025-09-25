Общие положения Старшего инженера группы импорта

Старший инженер группы импорта — ключевой специалист отдела логистики/закупок, ответственный за организацию и оптимизацию процессов международного и внутрирегионального импорта товаров и комплектующих. Обеспечивает своевременное и экономически эффективное прохождение грузов через таможню, координацию поставщиков и перевозчиков, поддержку соответствия требованиям по документам и стандартам качества. Действует в соответствии с политиками компании, международными торговыми правилами (Incoterms), таможенным законодательством и внутренними регламентами по логистике и качеству.

Квалификационные требования Старшего инженера группы импорта

Высшее образование в области логистики, международной торговли, экономики или техническое профильное образование.

Опыт работы в импортной логистике, таможенном оформлении или международных закупках от 3 лет (Middle) / от 5 лет (Senior).

Знание таможенного законодательства, требований к импорту, документации: инвойсы, сертификаты происхождения, упаковочные листы, декларации.

Практическое владение правилами Incoterms, режимами таможенного оформления, валютным контролем и процедурой ВЭД.

Опыт работы с ERP/LMS/Customs-системами (SAP, 1C, CargoWise и т.п.) и CRM; уверенное владение Excel и аналитическими инструментами.

Навыки работы с логистическими операторами (3PL), фрахтовыми брокерами, авиагрузоперевозками, морским и автомобильным транспортом.

Навыки планирования поставок, оптимизации цепочек поставок, расчёта стоимости поставки и контроля сроков (lead time).

Знание английского языка — технический/деловой уровень для ведения переписки и переговоров с иностранными поставщиками.

Внимательность к документам, ответственность, умение работать в многозадачной среде и вести переговоры.

Должностные обязанности Старшего инженера группы импорта

Управление циклом импортной поставки: планирование, оформление, транспортировка, таможенное оформление и доставка на склад.

Подготовка и проверка импортной документации: контракты, инвойсы, упаковочные листы, сертификаты соответствия и происхождения.

Взаимодействие с поставщиками, перевозчиками, агентами и таможенными брокерами; контроль выполнения SLA и сроков.

Организация выбора оптимальных маршрутов, тарифов и условий доставки (включая подбор Incoterms).

Координация таможенного оформления: подача деклараций, сопровождение проверок, урегулирование вопросов классификации и таможенной стоимости.

Контроль платежей, валютных операций, аккредитивов и сопутствующих финансовых процедур совместно с финансами.

Оптимизация затрат по импорту: анализ стоимости фрахта, страхования, складирования, таможенных сборов и налогов.

Управление рисками: обеспечение соответствия требованиям по безопасности, сертификации, лицензирования и санитарным нормам.

Ведение учёта и отчётности по импортным операциям, подготовка регулярной аналитики по KPI цепочки поставок.

Наставничество и поддержка инженеров группы импорта; участие в улучшении процессов и автоматизации (проекты по внедрению ERP/логистических модулей).

Участие в разрешении инцидентов и рекламаций, связанных с поставками и таможенным оформлением.

Отчетность Старшего инженера группы импорта

Старший инженер группы импорта подотчётен руководителю отдела логистики/руководителю группы и предоставляет:

ежедневные/еженедельные сводки по статусу критичных поставок и рискам;

отчёты по выполнению плановых сроков поставок (OTD), стоимости импорта и экономии;

документы по таможенному оформлению, акты приёма/сдачи, реестры деклараций;

аналитические отчёты по lead time, задержкам, штрафам и причинам простоя;

инцидент‑репорты и предложения по корректирующим мерам.

Права Старшего инженера группы импорта

Запрашивать у смежных подразделений (закупки, финансы, склад, качество) данные и документы, необходимые для оформления и доставки импортных поставок.

Выбирать и взаимодействовать с транспортно‑логистическими операторами и таможенными брокерами в рамках утверждённых процедур и бюджета.

Приостанавливать приёмку грузов или вводить временные меры при выявлении несоответствий по документам, сертификации или качеству и незамедлительно информировать руководство.

Вносить предложения по оптимизации маршрутов, условий поставки и изменениям в процессах импортной логистики.

Инициировать внедрение инструментов автоматизации учёта и сопровождения импортных операций (ERP, TMS, электронное декларирование).

Критерии эффективности и ответственность Старшего инженера группы импорта

Основные KPI: своевременность поставок (OTD), точность документации, сокращение импортных расходов, количество и стоимость штрафов/претензий, скорость таможенного оформления.

Примеры целевых значений: OTD (on‑time delivery) по импорту ≥ 95%; Точность документации (ошибки/претензии) < 1–2% от общего числа поставок; Снижение логистических расходов по инициативам — ≥ 5–10% в год; Среднее время таможенного оформления для критичных грузов ≤ согласованного SLA (например, 48–72 часа).

Старший инженер группы импорта несёт ответственность за корректность и полноту документов, соблюдение таможенного и регуляторного законодательства, оптимальное управление рисками и экономическую эффективность импортных операций. За нарушения применяются дисциплинарные меры в соответствии с внутренними регламентами и законодательством.

