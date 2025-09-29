Общие положения Старшего юриста

Старший юрист — специалист, отвечающий за комплексное правовое сопровождение деятельности компании, управление юридической практикой внутри организации и координацию работы юридического отдела. Обеспечивает правовую защиту бизнеса, минимизацию рисков, согласование договоров, ведение споров и правовой аудит операций. Действует в рамках корпоративных регламентов, законодательства, внутренних политик комплаенс и поручений руководства.

Квалификационные требования Старшего юриста

Высшее юридическое образование; наличие квалификационных аттестаций — преимущество.

Опыт работы в корпоративном или профильном юридическом департаменте от 5 лет (Senior) с подтверждёнными кейсами.

Глубокие знания гражданского, корпоративного, договорного, трудового, налогового права и дисциплин комплаенс.

Практический опыт ведения претензионно‑исковой работы и сопровождения судебных дел в арбитражных и общих судах.

Навыки подготовки и экспертизы договоров (KPI, SLA, NDA, агентские, поставки, ИТ‑контракты), сопровождения M&A, реструктуризаций — приветствуются.

Опыт проведения внутреннего правового аудита, разработки локальных нормативных актов и политик.

Умение работать с документацией на английском языке — преимущество для международных контрактов.

Навыки управления командой юристов, распределения задач и наставничества.

Владение MS Office, системами документооборота (ECM/DMS), корпоративными CRM/ERP и правовыми базами (КонсультантПлюс/Гарант и др.).

Личные качества: аналитическое мышление, стрессоустойчивость, переговорные навыки, этичность и конфиденциальность.

Должностные обязанности Старшего юриста

Правовое сопровождение деятельности компании: оценка рисков, подготовка правовых заключений, разработка рекомендаций для бизнеса.

Подготовка, согласование и правовая экспертиза договоров, соглашений и дополнительных соглашений.

Ведение претензионной работы и сопровождение судебных (арбитражных и гражданских) споров, участие в переговорах и подготовке процессуальных документов.

Организация и проведение правового аудита сделок, контрагентов и внутренних процессов.

Разработка и внедрение внутренних нормативных актов, корпоративных процедур и политик (политика конфиденциальности, политика комплаенс, регламенты).

Сопровождение вопросов трудового права: подготовка контрактов, решение трудовых споров, участие в кадровых процессах совместно с HR.

Консультации подразделений по правовым вопросам, участие в принятии ключевых коммерческих решений.

Управление юридической командой: распределение задач, контроль качества документов, обучение и наставничество младших юристов.

Взаимодействие с внешними юридическими фирмами и консультантами при необходимости.

Мониторинг изменений законодательства и подготовка предложений по преобразованию внутренних документов компании.

Подготовка отчётности и ключевых документов для руководства и комитетов компании.

Отчетность Старшего юриста

Старший юрист подотчётен руководителю юридического отдела или генеральному директору и предоставляет:

ежемесячные/квартальные отчёты по текущим делам, рискам и статусу судебных процессов;

сводки по ключевым договорам и их статусу (подписание, исполнение, риски);

акты проверки контрагентов и результаты правовых аудитов;

документы для корпоративных органов (протоколы, решения, корпоративные регламенты);

отчёты по выполнению задач команды и планам развития юридической практики.

Права Старшего юриста

Запрашивать у подразделений компании документы, информацию и материалы, необходимые для правовой экспертизы и анализа рисков.

Инициировать привлечение внешних консультантов и адвокатов в рамках утверждённого бюджета.

Останавливать подписание или исполнение договоров при выявлении существенных правовых рисков до их урегулирования.

Вносить изменения в договорные шаблоны и внутренние регламенты после согласования с руководством.

Представлять интересы компании в переговорах с контрагентами и государственными органами в пределах делегованных полномочий.

Критерии эффективности и ответственность Старшего юриста

Основные KPI: снижение правовых рисков, успешность судебных споров, скорость и качество договорной экспертизы, уровень соответствия требованиям комплаенс, эффективность команды.

Примеры целевых значений: Доля выигранных/урегулированных споров (год) — ≥ 80% по ключевым делам; Время проверки договора (стандартный шаблон) — ≤ 48 часов; Доля договоров, прошедших предварительную правовую экспертизу — 100%; Количество критических правовых инцидентов — 0; Уровень соблюдения комплаенс‑требований — 100%.

Старший юрист несёт ответственность за достоверность правовых заключений, своевременность действий по защите интересов компании, соблюдение этики и конфиденциальности. За нарушение обязанностей применяются меры согласно внутренним регламентам и законодательству.

Подбор Старшего юриста в кадровом агентстве ФАВОРИТ

Поиск и подбор опытных старших юристов с проверкой практических кейсов: ведение споров, договорная экспертиза, комплаенс‑проекты.

Тестирование навыков через кейс‑задания, проверка реальных судовых дел и результатов правовой работы.

Оценка управленческих компетенций: опыт руководства юридической командой, наставничество и построение процессов.

Проверка рекомендаций, квалификаций и соответствия корпоративной культуре заказчика.

Сопровождение адаптации, probation‑поддержка и гарантийная замена при несоответствии.

Для подбора Старшего юриста, способного обеспечить комплексное правовое сопровождение бизнеса, снизить риски и выстроить эффективную юридическую практику — обращайтесь в Международное кадровое агентство ФАВОРИТ. Поможем подобрать кандидата с подтверждёнными кейсами, руководящими навыками и опытом внедрения комплаенс‑решений. Свяжитесь с нами через контакты на сайте для оперативного расчёта сроков и стоимости подбора.