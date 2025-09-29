Должностные обязанности Старший юрист
Общие положения Старшего юриста
Старший юрист — специалист, отвечающий за комплексное правовое сопровождение деятельности компании, управление юридической практикой внутри организации и координацию работы юридического отдела. Обеспечивает правовую защиту бизнеса, минимизацию рисков, согласование договоров, ведение споров и правовой аудит операций. Действует в рамках корпоративных регламентов, законодательства, внутренних политик комплаенс и поручений руководства.
Квалификационные требования Старшего юриста
- Высшее юридическое образование; наличие квалификационных аттестаций — преимущество.
- Опыт работы в корпоративном или профильном юридическом департаменте от 5 лет (Senior) с подтверждёнными кейсами.
- Глубокие знания гражданского, корпоративного, договорного, трудового, налогового права и дисциплин комплаенс.
- Практический опыт ведения претензионно‑исковой работы и сопровождения судебных дел в арбитражных и общих судах.
- Навыки подготовки и экспертизы договоров (KPI, SLA, NDA, агентские, поставки, ИТ‑контракты), сопровождения M&A, реструктуризаций — приветствуются.
- Опыт проведения внутреннего правового аудита, разработки локальных нормативных актов и политик.
- Умение работать с документацией на английском языке — преимущество для международных контрактов.
- Навыки управления командой юристов, распределения задач и наставничества.
- Владение MS Office, системами документооборота (ECM/DMS), корпоративными CRM/ERP и правовыми базами (КонсультантПлюс/Гарант и др.).
- Личные качества: аналитическое мышление, стрессоустойчивость, переговорные навыки, этичность и конфиденциальность.
Должностные обязанности Старшего юриста
- Правовое сопровождение деятельности компании: оценка рисков, подготовка правовых заключений, разработка рекомендаций для бизнеса.
- Подготовка, согласование и правовая экспертиза договоров, соглашений и дополнительных соглашений.
- Ведение претензионной работы и сопровождение судебных (арбитражных и гражданских) споров, участие в переговорах и подготовке процессуальных документов.
- Организация и проведение правового аудита сделок, контрагентов и внутренних процессов.
- Разработка и внедрение внутренних нормативных актов, корпоративных процедур и политик (политика конфиденциальности, политика комплаенс, регламенты).
- Сопровождение вопросов трудового права: подготовка контрактов, решение трудовых споров, участие в кадровых процессах совместно с HR.
- Консультации подразделений по правовым вопросам, участие в принятии ключевых коммерческих решений.
- Управление юридической командой: распределение задач, контроль качества документов, обучение и наставничество младших юристов.
- Взаимодействие с внешними юридическими фирмами и консультантами при необходимости.
- Мониторинг изменений законодательства и подготовка предложений по преобразованию внутренних документов компании.
- Подготовка отчётности и ключевых документов для руководства и комитетов компании.
Отчетность Старшего юриста
Старший юрист подотчётен руководителю юридического отдела или генеральному директору и предоставляет:
- ежемесячные/квартальные отчёты по текущим делам, рискам и статусу судебных процессов;
- сводки по ключевым договорам и их статусу (подписание, исполнение, риски);
- акты проверки контрагентов и результаты правовых аудитов;
- документы для корпоративных органов (протоколы, решения, корпоративные регламенты);
- отчёты по выполнению задач команды и планам развития юридической практики.
Права Старшего юриста
- Запрашивать у подразделений компании документы, информацию и материалы, необходимые для правовой экспертизы и анализа рисков.
- Инициировать привлечение внешних консультантов и адвокатов в рамках утверждённого бюджета.
- Останавливать подписание или исполнение договоров при выявлении существенных правовых рисков до их урегулирования.
- Вносить изменения в договорные шаблоны и внутренние регламенты после согласования с руководством.
- Представлять интересы компании в переговорах с контрагентами и государственными органами в пределах делегованных полномочий.
Критерии эффективности и ответственность Старшего юриста
- Основные KPI: снижение правовых рисков, успешность судебных споров, скорость и качество договорной экспертизы, уровень соответствия требованиям комплаенс, эффективность команды.
- Примеры целевых значений:
- Доля выигранных/урегулированных споров (год) — ≥ 80% по ключевым делам;
- Время проверки договора (стандартный шаблон) — ≤ 48 часов;
- Доля договоров, прошедших предварительную правовую экспертизу — 100%;
- Количество критических правовых инцидентов — 0;
- Уровень соблюдения комплаенс‑требований — 100%.
- Старший юрист несёт ответственность за достоверность правовых заключений, своевременность действий по защите интересов компании, соблюдение этики и конфиденциальности. За нарушение обязанностей применяются меры согласно внутренним регламентам и законодательству.
Подбор Старшего юриста в кадровом агентстве ФАВОРИТ
- Поиск и подбор опытных старших юристов с проверкой практических кейсов: ведение споров, договорная экспертиза, комплаенс‑проекты.
- Тестирование навыков через кейс‑задания, проверка реальных судовых дел и результатов правовой работы.
- Оценка управленческих компетенций: опыт руководства юридической командой, наставничество и построение процессов.
- Проверка рекомендаций, квалификаций и соответствия корпоративной культуре заказчика.
- Сопровождение адаптации, probation‑поддержка и гарантийная замена при несоответствии.
Для подбора Старшего юриста, способного обеспечить комплексное правовое сопровождение бизнеса, снизить риски и выстроить эффективную юридическую практику — обращайтесь в Международное кадровое агентство ФАВОРИТ. Поможем подобрать кандидата с подтверждёнными кейсами, руководящими навыками и опытом внедрения комплаенс‑решений. Свяжитесь с нами через контакты на сайте для оперативного расчёта сроков и стоимости подбора.