Должностные обязанности Стенографистка
Должностная инструкция стенографистки
Общие положения:
Стенографистка отвечает за быстрое и точное записывание речевой информации в виде стенографических заметок. Она играет ключевую роль в обеспечении документации встреч, заседаний и других мероприятий, требующих фиксации устных выступлений.
— Среднее специальное образование или высшее образование в области журналистики, филологии или лингвистики.
— Опыт работы на аналогичной должности не менее 1 года.
— Знание методов стенографии и секретарского дела.
— Высокая скорость набора текста и хорошая дикция.
— Владение ПК и офисными программами.
— Запись заседаний и мероприятий: Осуществление стенографической записи во время совещаний, конференций и лекций.
— Подготовка отчетов: Составление отчетов и протоколов на основе стенографических заметок.
— Корректировка текстов: Исправление и форматирование стенографических записей для дальнейшего использования.
— Поддержка руководства: Обеспечение руководителя необходимой информацией и подготовка материалов по запросу.
— Взаимодействие с участниками: Консультирование по вопросам записей и информации, требующей уточнения.
— Соблюдение конфиденциальности: Обеспечение защиты информации, полученной в ходе работы, и соблюдение корпоративной тайны.
Стенографистка обязана предоставлять отчеты о проведенных мероприятиях и работе с документами, фиксировать время начала и окончания записей.
Стенографистка имеет право:
— Запрашивать у организаторов мероприятия информацию для подготовки к записи.
— Вносить предложения по улучшению процесса документирования встреч.
— Обращаться за помощью к техническим специалистам для решения проблем с оборудованием.
Эффективность работы стенографистки оценивается по следующим критериям:
— Точность и полнота стенографических записей.
— Своевременность подготовки отчетов и протоколов.
— Уровень удовлетворенности руководства и участников мероприятий.
Квалифицированная стенографистка играет важную роль в обеспечении эффективной документации и поддержки на деловых мероприятиях. Кадровое агентство «ФАВОРИТ» предлагает услуги по подбору профессионалов, способных гарантировать высокое качество работы и надежное фиксирование информации.
Мы анализируем уникальные требования вашего бизнеса, оцениваем критерии для кандидатов и находим специалистов с необходимыми знаниями и опытом. Наша команда ориентирована на выявление внимательных и аккуратных профессионалов, которые могут обеспечить эффективное документирование и поддержку.
Стенографистка, которую мы предложим, станет надежным помощником для вашего руководства, способствуя сохранению важной информации и обеспечению качественной документации. Обратившись в кадровое агентство «ФАВОРИТ», вы получите специалиста, готового качественно справляться с задачами стенографии и обработки документов. Мы гарантируем тщательный подход к каждой вакансии и высокое качество подбора кадров.