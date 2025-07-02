Должностные обязанности Сторож

Должностная инструкция сторожа

Общие положения:
Сторож отвечает за охрану и сохранность имущества, контроль за порядком на территории объекта и предотвращение несанкционированного доступа. Его задача — обеспечить безопасность объектов и защиту от угроз.

— Среднее образование.
— Опыт работы в охране или поддержании общественного порядка будет преимуществом.
— Умение пользоваться средствами связи и охраны.
— Знание основ безопасности и правил поведения в чрезвычайных ситуациях.
— Ответственность, внимательность и высокая степень дисциплины.

— Охрана объектов: Дежурство на территории охраняемого объекта, контроль за входом и выходом людей.

— Патрулирование: Проведение обходов территории для предотвращения правонарушений и поддержания порядка.

— Контроль за системой безопасности: Мониторинг работы охранных систем (видеонаблюдение, сигнализация) и реагирование на тревожные сигналы.

— Документирование инцидентов: Ведение журнала учёта происшествий, составление отчетов о нарушениях и нестандартных ситуациях.

— Взаимодействие с правоохранительными органами: В случае необходимости уведомление полиции о происшествиях или подозрительных действиях.

— Соблюдение режима безопасности: Обеспечение порядка на территории объекта, предотвращение несанкционированного доступа.

Сторож обязан предоставлять отчеты о проведенных обходах и фиксировать все происшествия на объекте.

Сторож имеет право:

— Останавливать лица, вызывающие подозрение, и проверять у них документы.
— Запрашивать информацию о целях пребывания на объекте.
— Отключать системы безопасности при обнаружении неисправностей.

Эффективность работы сторожа оценивается по следующим критериям:

— Уровень предотвращенных правонарушений и инцидентов на объекте.
— Оперативность реакции на возникшие угрозы.
— Качество ведения документации и отчетности.

Квалифицированный сторож является важным элементом системы охраны и безопасности объектов, гарантируя защиту имущества и поддержание порядка. Кадровое агентство «ФАВОРИТ» предлагает услуги по подбору высококвалифицированных специалистов, способных обеспечить профессиональную охрану объектов.

Мы анализируем уникальные требования вашего бизнеса, оцениваем критерии для кандидатов и находим специалистов с необходимым опытом и навыками. Наша команда сосредоточена на выявлении ответственных и дисциплинированных профессионалов, которые способны эффективно осуществлять охрану и защиту объектов.

Сторож, которого мы предложим, станет надежным защитником вашего имущества, способствуя минимизации рисков и обеспечению безопасной среды. Обратившись в кадровое агентство «ФАВОРИТ», вы получите профессионала, готового качественно справляться с задачами охраны. Мы гарантируем тщательный подход к каждой вакансии и высокое качество подбора кадров.

