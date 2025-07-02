Должностная инструкция страхового агента

Общие положения:

Страховой агент отвечает за продажу страховых продуктов, консультирование клиентов и создание длительных и доверительных отношений с ними. Его задача — обеспечить выполнение планов по продажам и удовлетворение потребностей клиентов в страховании.

— Высшее образование в области экономики, финансов или менеджмента.

— Опыт работы в сфере страхования или продаж от 2 лет.

— Знание страховых продуктов и рыночных тенденций.

— Отличные коммуникативные навыки и умение работать с клиентами.

— Навыки ведения переговоров и активных продаж.

— Продажа страховых продуктов: Поиск и привлечение новых клиентов, а также работа с имеющейся клиентской базой для увеличения продаж.

— Консультирование клиентов: Предоставление информации о различных страховых продуктах и помощь в выборе наиболее подходящих вариантов.

— Сопровождение сделок: Обработка заявок, подготовка документов и обеспечение полного цикла обслуживания клиентов от первичного контакта до оформления полиса.

— Анализ рынка: Мониторинг и анализ потребностей клиентов, а также изучение конкурентной среды для выявления новых возможностей для продаж.

— Поддержка клиентов: Участие в решении вопросов и проблем клиентов, поддержание обратной связи для повышения уровня их удовлетворенности.

— Ведение отчетности: Составление отчетов о проделанной работе, результатах продаж и выполнении планов.

Страховой агент обязан предоставлять регулярные отчеты о проделанных продажах, количестве привлеченных клиентов и выполнении целевых показателей.

Страховой агент имеет право:

— Запрашивать доступ к ресурсам и информации, необходимым для выполнения своих обязанностей.

— Вносить предложения по улучшению процессов продаж и обслуживания клиентов.

— Участвовать в обучении и тренингах для повышения квалификации.

Эффективность работы страхового агента оценивается по следующим критериям:

— Выполнение планов по продажам и количеству заключенных договоров.

— Уровень удовлетворенности клиентов и поддержание положительного имиджа компании.

— Активность в привлечении новых клиентов и удержании существующих.

Квалифицированный страховой агент играет важную роль в успешной деятельности страховой компании, обеспечивая выполнение планов по продажам и поддержание высокого уровня обслуживания клиентов. Кадровое агентство «ФАВОРИТ» предлагает услуги по подбору профессионалов, способных гарантировать рост продаж и удовлетворение клиентских потребностей.

Мы анализируем уникальные требования вашего бизнеса, оцениваем критерии для кандидатов и находим специалистов с необходимыми знаниями и опытом. Наша команда ориентирована на выявление активных и целеустремленных профессионалов, которые могут обеспечить высокий уровень обслуживания и долгосрочные отношения с клиентами.

Страховой агент, которого мы предложим, станет надежным партнером для вашей компании, способствуя эффективному развитию бизнеса. Обратившись в кадровое агентство «ФАВОРИТ», вы получите специалиста, готового качественно справляться с задачами в сфере страхования. Мы гарантируем тщательный подход к каждой вакансии и высокое качество подбора кадров.