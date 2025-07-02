Должностная инструкция стропальщика

Общие положения:

Стропальщик отвечает за безопасное выполнение грузоподъемных работ, подготовку и управление грузами при помощи подъемных механизмов. Его задача — обеспечить безопасность и эффективность работ на высоте или в ограниченных пространствах.

— Среднее специальное образование или квалификация не ниже 3 разряда.

— Наличие удостоверения стропальщика.

— Опыт работы в данной сфере от 2 лет.

— Знание правил техники безопасности и охраны труда.

— Умение работать с различными грузоподъемными механизмами и стропами.

— Подготовка груза: Осмотр и оценка грузов, подготовка к подъему с использованием стропов и других средств.

— Координация подъема: Участие в организации и проведении грузоподъемных работ, сигнализация оператору подъемного механизма.

— Обеспечение безопасности: Соблюдение всех правил охраны труда и техники безопасности при выполнении работ.

— Проверка оборудования: Регулярный осмотр и тестирование стропов и подъемных устройств на наличие повреждений.

— Устранение неисправностей: Обнаружение и сообщения о неисправностях в оборудовании для последующего устранения.

— Документация: Ведение отчетности по выполненным работам и инцидентам.

Стропальщик обязан предоставлять информацию о выполненных грузоподъемных работах и состоянии используемого оборудования.

Стропальщик имеет право:

— Останавливать работу при обнаружении угрозы безопасности.

— Запрашивать информацию и ресурсы для выполнения своих обязанностей.

— Вносить предложения по улучшению процессов и безопасности труда.

Эффективность работы стропальщика оценивается по следующим критериям:

— Уровень выполнения грузоподъемных операций в соответствии с планом.

— Состояние оборудования и безопасность при выполнении работ.

— Наличие и количество инцидентов или несчастных случаев.

Квалифицированный стропальщик играет важную роль в безопасности и эффективности производственных процессов, связанных с подъемом и перемещением грузов. Кадровое агентство «ФАВОРИТ» предлагает услуги по подбору опытных специалистов, способных гарантировать выполнение работ на высшем уровне.

Мы анализируем уникальные требования вашего бизнеса, оцениваем критерии для кандидатов и находим специалистов с необходимыми знаниями и опытом. Наша команда сфокусирована на выявлении профессионалов, которые обеспечат высокий уровень безопасности и эффективности в работе.

Стропальщик, которого мы предложим, станет надежным партнером для вашей команды, способствуя безопасному и качественному выполнению грузоподъемных операций. Обратившись в кадровое агентство «ФАВОРИТ», вы получите профессионала, готового качественно справляться с задачами в области стропальных работ. Мы гарантируем тщательный подход к каждой вакансии и высокое качество подбора кадров.