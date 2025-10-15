Общие положения Сварщика

Сварщик — специалист, выполняющий сварочные и сопутствующие монтажные работы по соединению металлических конструкций и деталей различными методами (MIG/MAG, TIG, MMA, сварка в защитных газах, сварка под флюсом, газовая сварка и наплавка). Обеспечивает изготовление и ремонт изделий в соответствии с чертежами, технологическими картами и требованиями по качеству и безопасности. Действует в рамках приказов руководителя, внутренних регламентов предприятия, нормативов ГОСТ/СНиП, требований охраны труда и пожарной безопасности.

Квалификационные требования Сварщика

Профессиональное (среднее специальное) образование по профессии «Сварщик» или аналогичное техническое образование.

Удостоверение сварщика и сертификаты по видам сварки (MIG/MAG, TIG, MMA, сварка под флюсом) — обязателен минимум базовый уровень; наличие сертификата НАКС — преимущество для объектов нефтегазовой и энергетической отрасли.

Опыт работы от 1–2 лет (для уровня Junior), от 3 лет (Middle), от 5 лет и более — для Senior/бригадира.

Умение читать электрические и механические чертежи, сварочные спецификации (WPS), технологические карты и ведомости деталей.

Знание свойств материалов (углеродистые стали, нержавеющие сплавы, алюминий) и подбора расходных материалов (электроды, проволока, плазменные картриджи).

Навыки контроля качества сварных соединений, основные методы неразрушающего контроля (визуальный контроль, капиллярный, УЗК/рентген — желательно).

Владение измерительными инструментами (штангенциркуль, угломер, калибры) и приспособлениями для сборки.

Знание правил охраны труда, работы с СИЗ, техники безопасности при работе с газосваркой и электродуговыми установками.

Физическая выносливость, аккуратность, внимательность к деталям, ответственность, умение работать в команде.

Должностные обязанности Сварщика

Выполнение сварочных работ согласно чертежам, технологическим картам и WPS с соблюдением регламентированных параметров.

Подготовка кромок, зачистка, сборка и скобление деталей, установка прихватов и позиционирование конструкций перед сваркой.

Настройка сварочного оборудования (ток, скорость подачи, газовый поток), подбор режимов и расходных материалов.

Проведение сварки различными методами в соответствии с задачей (MIG/MAG, TIG, MMA, под флюсом, газовая резка/сварка).

Контроль качества швов: визуальный осмотр, зачистка, выполнение измерений и контроль геометрии соединений; оформление актов контроля качества.

Выполнение наплавочных, ремонтных и монтажных операций металлоконструкций, трубопроводов и узлов.

Участие в выполнении пробных и приёмочных сварных соединений, обеспечение соответствия требованиям NDT по необходимости.

Обслуживание и профилактика сварочного оборудования, ведение журналов и карточек учета расхода материалов.

Соблюдение правил охраны труда, пожарной безопасности; использование средств индивидуальной защиты (щитки, перчатки, спецодежда).

Своевременное сообщение руководству о дефектах, несоответствиях, аварийных ситуациях и остановке работ при угрозе безопасности.

Участие в инструктажах, повышении квалификации и внедрении технологических улучшений.

Отчетность Сварщика

Сварщик подотчётен бригадиру/мастеру/начальнику участка и предоставляет:

операционные записи о выполненных работах и параметрах сварки;

акты контроля качества и журналы сварочных работ;

отчёты о расходе материалов и состоянии оборудования;

сообщения о несоответствиях, дефектах и инцидентах;

документацию по приемке сварных соединений при участии инспекции/НКТ.

Права Сварщика

Требовать у руководства и снабжения обеспечения необходимыми материалами, инструментами и исправным оборудованием для выполнения работ.

Приостанавливать работу при выявлении опасных условий или угрозе жизни/здоровью и незамедлительно информировать руководство.

Предлагать технологические и организационные улучшения, инициативы по снижению брака и оптимизации расхода материалов.

Запрашивать инструкции и чертежи, необходимые для корректного выполнения работ.

Участвовать в приёмке собственной работы совместно с контролёром качества и предъявлять замечания по несоответствиям.

Критерии эффективности и ответственность Сварщика

Основные KPI: качество сварных швов (процент брака/переработки), производительность (метраж/количество швов в смену), соблюдение технологических режимов, соблюдение правил ОТ, отсутствие инцидентов, своевременность выполнения нарядов/задач.

Примеры целевых значений: Процент переработок/ремонтов сварных швов — ≤ 2–5%; Выполнение плана по сварочным операциям по времени — ≥ 95%; Количество нарушений техники безопасности — 0.

Сварщик несёт ответственность за качество выполненных сварных соединений, соблюдение технологических режимов,

сохранность инструмента и оборудования, а также за соблюдение норм охраны труда. За нарушение требований применяются дисциплинарные и иные меры в соответствии с локальными регламентами и трудовым законодательством.

