Должностные обязанности Сварщик

Общие положения Сварщика

Сварщик — специалист, выполняющий сварочные и сопутствующие монтажные работы по соединению металлических конструкций и деталей различными методами (MIG/MAG, TIG, MMA, сварка в защитных газах, сварка под флюсом, газовая сварка и наплавка). Обеспечивает изготовление и ремонт изделий в соответствии с чертежами, технологическими картами и требованиями по качеству и безопасности. Действует в рамках приказов руководителя, внутренних регламентов предприятия, нормативов ГОСТ/СНиП, требований охраны труда и пожарной безопасности.

Квалификационные требования Сварщика

  • Профессиональное (среднее специальное) образование по профессии «Сварщик» или аналогичное техническое образование.
  • Удостоверение сварщика и сертификаты по видам сварки (MIG/MAG, TIG, MMA, сварка под флюсом) — обязателен минимум базовый уровень; наличие сертификата НАКС — преимущество для объектов нефтегазовой и энергетической отрасли.
  • Опыт работы от 1–2 лет (для уровня Junior), от 3 лет (Middle), от 5 лет и более — для Senior/бригадира.
  • Умение читать электрические и механические чертежи, сварочные спецификации (WPS), технологические карты и ведомости деталей.
  • Знание свойств материалов (углеродистые стали, нержавеющие сплавы, алюминий) и подбора расходных материалов (электроды, проволока, плазменные картриджи).
  • Навыки контроля качества сварных соединений, основные методы неразрушающего контроля (визуальный контроль, капиллярный, УЗК/рентген — желательно).
  • Владение измерительными инструментами (штангенциркуль, угломер, калибры) и приспособлениями для сборки.
  • Знание правил охраны труда, работы с СИЗ, техники безопасности при работе с газосваркой и электродуговыми установками.
  • Физическая выносливость, аккуратность, внимательность к деталям, ответственность, умение работать в команде.

Должностные обязанности Сварщика

  • Выполнение сварочных работ согласно чертежам, технологическим картам и WPS с соблюдением регламентированных параметров.
  • Подготовка кромок, зачистка, сборка и скобление деталей, установка прихватов и позиционирование конструкций перед сваркой.
  • Настройка сварочного оборудования (ток, скорость подачи, газовый поток), подбор режимов и расходных материалов.
  • Проведение сварки различными методами в соответствии с задачей (MIG/MAG, TIG, MMA, под флюсом, газовая резка/сварка).
  • Контроль качества швов: визуальный осмотр, зачистка, выполнение измерений и контроль геометрии соединений; оформление актов контроля качества.
  • Выполнение наплавочных, ремонтных и монтажных операций металлоконструкций, трубопроводов и узлов.
  • Участие в выполнении пробных и приёмочных сварных соединений, обеспечение соответствия требованиям NDT по необходимости.
  • Обслуживание и профилактика сварочного оборудования, ведение журналов и карточек учета расхода материалов.
  • Соблюдение правил охраны труда, пожарной безопасности; использование средств индивидуальной защиты (щитки, перчатки, спецодежда).
  • Своевременное сообщение руководству о дефектах, несоответствиях, аварийных ситуациях и остановке работ при угрозе безопасности.
  • Участие в инструктажах, повышении квалификации и внедрении технологических улучшений.

Отчетность Сварщика

Сварщик подотчётен бригадиру/мастеру/начальнику участка и предоставляет:

  • операционные записи о выполненных работах и параметрах сварки;
  • акты контроля качества и журналы сварочных работ;
  • отчёты о расходе материалов и состоянии оборудования;
  • сообщения о несоответствиях, дефектах и инцидентах;
  • документацию по приемке сварных соединений при участии инспекции/НКТ.

Права Сварщика

  • Требовать у руководства и снабжения обеспечения необходимыми материалами, инструментами и исправным оборудованием для выполнения работ.
  • Приостанавливать работу при выявлении опасных условий или угрозе жизни/здоровью и незамедлительно информировать руководство.
  • Предлагать технологические и организационные улучшения, инициативы по снижению брака и оптимизации расхода материалов.
  • Запрашивать инструкции и чертежи, необходимые для корректного выполнения работ.
  • Участвовать в приёмке собственной работы совместно с контролёром качества и предъявлять замечания по несоответствиям.

Критерии эффективности и ответственность Сварщика

  • Основные KPI: качество сварных швов (процент брака/переработки), производительность (метраж/количество швов в смену), соблюдение технологических режимов, соблюдение правил ОТ, отсутствие инцидентов, своевременность выполнения нарядов/задач.
  • Примеры целевых значений:
    • Процент переработок/ремонтов сварных швов — ≤ 2–5%;
    • Выполнение плана по сварочным операциям по времени — ≥ 95%;
    • Количество нарушений техники безопасности — 0.
  • Сварщик несёт ответственность за качество выполненных сварных соединений, соблюдение технологических режимов, 
  • сохранность инструмента и оборудования, а также за соблюдение норм охраны труда. За нарушение требований применяются дисциплинарные и иные меры в соответствии с локальными регламентами и трудовым законодательством.

Подбор Сварщиков в кадровом агентстве ФАВОРИТ

Поиск и подбор сварщиков с проверкой практических навыков: тестовые сварочные задания под контролем инженера, проверка умения читать чертежи и соблюдать WPS, оценка навыков работы с различными материалами и методами сварки. Оценка сертификатов (удостоверение сварщика, НАКС), опыт работы на специфичных объектах (трубопровод, судостроение, металлоконструкции). Поддержка в адаптации, probation‑период и гарантийная замена при несоответствии.

Для оперативного подбора квалифицированного сварщика, соответствующего вашему производственному профилю и требованиям по качеству и безопасности, обращайтесь в Международное кадровое агентство ФАВОРИТ. Поможем подобрать кандидата с нужной квалификацией, сертификатами и практическими кейсами.

