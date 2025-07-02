Должностная инструкция Табельщика

Табельщик отвечает за ведение табеля учета рабочего времени сотрудников, контроль за своевременностью и корректностью оформления отработанных часов, отпусков и больничных.

Табельщик должен вести учет и предоставлять отчеты о рабочем времени сотрудников, а также обеспечивать сохранность и актуальность данных в табеле.

Табельщик имеет право на получение необходимой информации для корректного учета рабочего времени, а также право на отклонение неправильно заполненных документов.

Эффективность работы табельщика оценивается по корректности и своевременности ведения табеля, точности учета рабочего времени и соблюдению трудового законодательства.

Для поиска квалифицированных табельщиков обратитесь в кадровое агентство «ФАВОРИТ». Мы поможем подобрать специалистов в сфере строительства и девелопмента, отвечающих вашим требованиям. Связаться с нами можно по номеру телефона +7 (495) 988-55-25 или отправить запрос на нашем веб-сайте favorit.pro.