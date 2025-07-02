Должностная инструкция Таксировщика

Таксировщик отвечает за прием заказов на перевозку, организацию маршрутов и координацию работы водителей в целях обеспечения качественного обслуживания клиентов.

Таксировщик обязан вести учет выполненных заказов, оказанных услуг и предоставлять отчеты руководству по выполненной работе.

Таксировщик имеет право на координацию работы водителей, принятие оперативных решений по изменению маршрутов для обеспечения эффективной работы таксопарка.

Эффективность работы таксировщика оценивается по оперативности и точности управления заказами, удовлетворенности клиентов, а также по выполнению установленных стандартов качества и безопасности.

