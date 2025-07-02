Общие положения Таксировщик перевозочных документов

Таксировщик перевозочных документов — сотрудник, ответственный за приём, проверку, сопровождение и доставку перевозочных и сопроводительных документов между подразделениями, клиентами и транспортными партнёрами. Обеспечивает своевременный и безопасный документооборот при грузоперевозках, сохраняет целостность и конфиденциальность документов, взаимодействует с логистикой, отделом сопровождения и водителями. Действует согласно внутренним регламентам, требованиям по учёту документов и инструкциям руководителя.

Квалификационные требования Таксировщик перевозочных документов

Среднее профессиональное образование; опыт в логистике, документообороте или курьерской доставке приветствуется.

Опыт работы с перевозочными документами (CMR, ТТН, накладные, коносаменты) — от 6 месяцев до 2 лет в зависимости от уровня.

Знание основ транспортного и таможенного документооборота (по профилю компании).

Навыки работы с офисными программами (Excel, электронная почта), мобильными приложениями для трекинга и маршрутизации.

Аккуратность, ответственность, внимательность к деталям; умение работать с конфиденциальной информацией.

Наличие водительских прав — при необходимости (для доставок автомобилем) — преимущество.

Готовность к командировкам по региону и гибкому графику в пиковые периоды.

Должностные обязанности Таксировщик перевозочных документов

Приём, проверка и регистрация перевозочных и сопроводительных документов (накладные, ТТН, CMR, коносаменты) по установленной форме.

Сопровождение документов при передаче между складами, офисами, клиентами и транспортными компаниями; обеспечение цепочки хранения и передачи.

Контроль соответствия документов факту груза: наименование, количество, штрих‑коды, подписи и печати.

Обеспечение своевременной доставки документов по маршруту, соблюдение сроков и регламента передачи.

Ведение журналов приёма‑передачи и электронной регистрации документов в корпоративной системе.

Взаимодействие с логистами, экспедиторами и водителями для согласования времени и условий передачи документов.

Обеспечение сохранности и конфиденциальности документов; уведомление руководства о несоответствиях или утрате.

Участие в инвентаризациях документов и архивировании завершённых перевозок.

Оформление актов приёма‑передачи, претензий и замечаний по документам, участие в их урегулировании.

Соблюдение требований по охране труда, пожарной безопасности и внутренним процедурам компании.

Отчетность Таксировщик перевозочных документов

Таксировщик перевозочных документов подотчётен руководителю отдела логистики (или менеджеру по документации) и предоставляет:

ежедневные/еженедельные сводки по выполненным маршрутам и переданным документам;

журналы приёма‑передачи и реестры доставок;

акты о несоответствиях, инцидентах и утерях документов;

отчёты по инвентаризации и архивным передвижкам документов;

подтверждающие подписи/сканы переданных документов по требованию.

Права Таксировщик перевозочных документов

Запрашивать у сотрудников и подразделений необходимые документы и подтверждающие данные для корректной передачи.

Приостанавливать передачу документов при выявлении несоответствий или рисков и незамедлительно информировать руководство.

Требовать от транспортных и экспедиторских служб выполнения условий доставки и сохранности документов в пределах полномочий.

Предлагать оптимизацию маршрутов передачи документов, использование цифровых сервисов для трекинга и сокращения сроков.

Получать служебные средства связи и доступ в корпоративные системы для учёта и контроля документооборота.

Критерии эффективности и ответственность Таксировщик перевозочных документов

Основные KPI: своевременность доставки документов (TAT), процент ошибок/несоответствий в документах, уровень утери/повреждения документов, соблюдение стандартов учёта.

Примеры целевых значений: Своевременная передача документов ≥ 98%; Процент ошибок в документах < 1–2%; Количество случаев утери/повреждений = 0; Своевременное оформление актов и реестров — 100%.

Таксировщик несёт ответственность за корректность регистрации и сохранность перевозочных документов, соблюдение конфиденциальности и своевременное уведомление о проблемах. За нарушения — дисциплинарная ответственность в соответствии с локальными регламентами.

