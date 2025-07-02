Должностные обязанности Таксировщик перевозочных документов
Общие положения Таксировщик перевозочных документов
Таксировщик перевозочных документов — сотрудник, ответственный за приём, проверку, сопровождение и доставку перевозочных и сопроводительных документов между подразделениями, клиентами и транспортными партнёрами. Обеспечивает своевременный и безопасный документооборот при грузоперевозках, сохраняет целостность и конфиденциальность документов, взаимодействует с логистикой, отделом сопровождения и водителями. Действует согласно внутренним регламентам, требованиям по учёту документов и инструкциям руководителя.
Квалификационные требования Таксировщик перевозочных документов
- Среднее профессиональное образование; опыт в логистике, документообороте или курьерской доставке приветствуется.
- Опыт работы с перевозочными документами (CMR, ТТН, накладные, коносаменты) — от 6 месяцев до 2 лет в зависимости от уровня.
- Знание основ транспортного и таможенного документооборота (по профилю компании).
- Навыки работы с офисными программами (Excel, электронная почта), мобильными приложениями для трекинга и маршрутизации.
- Аккуратность, ответственность, внимательность к деталям; умение работать с конфиденциальной информацией.
- Наличие водительских прав — при необходимости (для доставок автомобилем) — преимущество.
- Готовность к командировкам по региону и гибкому графику в пиковые периоды.
Должностные обязанности Таксировщик перевозочных документов
- Приём, проверка и регистрация перевозочных и сопроводительных документов (накладные, ТТН, CMR, коносаменты) по установленной форме.
- Сопровождение документов при передаче между складами, офисами, клиентами и транспортными компаниями; обеспечение цепочки хранения и передачи.
- Контроль соответствия документов факту груза: наименование, количество, штрих‑коды, подписи и печати.
- Обеспечение своевременной доставки документов по маршруту, соблюдение сроков и регламента передачи.
- Ведение журналов приёма‑передачи и электронной регистрации документов в корпоративной системе.
- Взаимодействие с логистами, экспедиторами и водителями для согласования времени и условий передачи документов.
- Обеспечение сохранности и конфиденциальности документов; уведомление руководства о несоответствиях или утрате.
- Участие в инвентаризациях документов и архивировании завершённых перевозок.
- Оформление актов приёма‑передачи, претензий и замечаний по документам, участие в их урегулировании.
- Соблюдение требований по охране труда, пожарной безопасности и внутренним процедурам компании.
Отчетность Таксировщик перевозочных документов
Таксировщик перевозочных документов подотчётен руководителю отдела логистики (или менеджеру по документации) и предоставляет:
- ежедневные/еженедельные сводки по выполненным маршрутам и переданным документам;
- журналы приёма‑передачи и реестры доставок;
- акты о несоответствиях, инцидентах и утерях документов;
- отчёты по инвентаризации и архивным передвижкам документов;
- подтверждающие подписи/сканы переданных документов по требованию.
Права Таксировщик перевозочных документов
- Запрашивать у сотрудников и подразделений необходимые документы и подтверждающие данные для корректной передачи.
- Приостанавливать передачу документов при выявлении несоответствий или рисков и незамедлительно информировать руководство.
- Требовать от транспортных и экспедиторских служб выполнения условий доставки и сохранности документов в пределах полномочий.
- Предлагать оптимизацию маршрутов передачи документов, использование цифровых сервисов для трекинга и сокращения сроков.
- Получать служебные средства связи и доступ в корпоративные системы для учёта и контроля документооборота.
Критерии эффективности и ответственность Таксировщик перевозочных документов
- Основные KPI: своевременность доставки документов (TAT), процент ошибок/несоответствий в документах, уровень утери/повреждения документов, соблюдение стандартов учёта.
- Примеры целевых значений:
- Своевременная передача документов ≥ 98%;
- Процент ошибок в документах < 1–2%;
- Количество случаев утери/повреждений = 0;
- Своевременное оформление актов и реестров — 100%.
- Таксировщик несёт ответственность за корректность регистрации и сохранность перевозочных документов, соблюдение конфиденциальности и своевременное уведомление о проблемах. За нарушения — дисциплинарная ответственность в соответствии с локальными регламентами.
Подбор Таксировщиков перевозочных документов в кадровом агентстве ФАВОРИТ
- Поиск и отбор кандидатов с практическими навыками работы с перевозочными документами и курьерскими задачами.
- Проверка знания типов накладных (ТТН, CMR и пр.), навыков верификации и оформления актов.
- Оценка аккуратности, ответственности и умения работать с корпоративными системами учёта.
- Тестовые задания: проверка на точность оформления реестров и моделирование передачи документов.
- Сопровождение адаптации, probation‑период и гарантийная замена при несоответствии.
Для оперативного подбора таксировщика перевозочных документов, гарантирующего аккуратный и безопасный документооборот при перевозках, обращайтесь в Международное кадровое агентство ФАВОРИТ. Поможем подобрать кандидата с нужной внимательностью, практическими навыками и готовностью работать в вашем логистическом процессе. Свяжитесь с нами через контакты на сайте для расчёта сроков и стоимости подбора.