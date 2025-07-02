Должностные обязанности Таксировщик перевозочных документов

Общие положения Таксировщик перевозочных документов

Таксировщик перевозочных документов — сотрудник, ответственный за приём, проверку, сопровождение и доставку перевозочных и сопроводительных документов между подразделениями, клиентами и транспортными партнёрами. Обеспечивает своевременный и безопасный документооборот при грузоперевозках, сохраняет целостность и конфиденциальность документов, взаимодействует с логистикой, отделом сопровождения и водителями. Действует согласно внутренним регламентам, требованиям по учёту документов и инструкциям руководителя.

Квалификационные требования Таксировщик перевозочных документов

  • Среднее профессиональное образование; опыт в логистике, документообороте или курьерской доставке приветствуется.
  • Опыт работы с перевозочными документами (CMR, ТТН, накладные, коносаменты) — от 6 месяцев до 2 лет в зависимости от уровня.
  • Знание основ транспортного и таможенного документооборота (по профилю компании).
  • Навыки работы с офисными программами (Excel, электронная почта), мобильными приложениями для трекинга и маршрутизации.
  • Аккуратность, ответственность, внимательность к деталям; умение работать с конфиденциальной информацией.
  • Наличие водительских прав — при необходимости (для доставок автомобилем) — преимущество.
  • Готовность к командировкам по региону и гибкому графику в пиковые периоды.

Должностные обязанности Таксировщик перевозочных документов

  • Приём, проверка и регистрация перевозочных и сопроводительных документов (накладные, ТТН, CMR, коносаменты) по установленной форме.
  • Сопровождение документов при передаче между складами, офисами, клиентами и транспортными компаниями; обеспечение цепочки хранения и передачи.
  • Контроль соответствия документов факту груза: наименование, количество, штрих‑коды, подписи и печати.
  • Обеспечение своевременной доставки документов по маршруту, соблюдение сроков и регламента передачи.
  • Ведение журналов приёма‑передачи и электронной регистрации документов в корпоративной системе.
  • Взаимодействие с логистами, экспедиторами и водителями для согласования времени и условий передачи документов.
  • Обеспечение сохранности и конфиденциальности документов; уведомление руководства о несоответствиях или утрате.
  • Участие в инвентаризациях документов и архивировании завершённых перевозок.
  • Оформление актов приёма‑передачи, претензий и замечаний по документам, участие в их урегулировании.
  • Соблюдение требований по охране труда, пожарной безопасности и внутренним процедурам компании.

Отчетность Таксировщик перевозочных документов

Таксировщик перевозочных документов подотчётен руководителю отдела логистики (или менеджеру по документации) и предоставляет:

  • ежедневные/еженедельные сводки по выполненным маршрутам и переданным документам;
  • журналы приёма‑передачи и реестры доставок;
  • акты о несоответствиях, инцидентах и утерях документов;
  • отчёты по инвентаризации и архивным передвижкам документов;
  • подтверждающие подписи/сканы переданных документов по требованию.

Права Таксировщик перевозочных документов

  • Запрашивать у сотрудников и подразделений необходимые документы и подтверждающие данные для корректной передачи.
  • Приостанавливать передачу документов при выявлении несоответствий или рисков и незамедлительно информировать руководство.
  • Требовать от транспортных и экспедиторских служб выполнения условий доставки и сохранности документов в пределах полномочий.
  • Предлагать оптимизацию маршрутов передачи документов, использование цифровых сервисов для трекинга и сокращения сроков.
  • Получать служебные средства связи и доступ в корпоративные системы для учёта и контроля документооборота.

Критерии эффективности и ответственность Таксировщик перевозочных документов

  • Основные KPI: своевременность доставки документов (TAT), процент ошибок/несоответствий в документах, уровень утери/повреждения документов, соблюдение стандартов учёта.
  • Примеры целевых значений:
    • Своевременная передача документов ≥ 98%;
    • Процент ошибок в документах < 1–2%;
    • Количество случаев утери/повреждений = 0;
    • Своевременное оформление актов и реестров — 100%.
  • Таксировщик несёт ответственность за корректность регистрации и сохранность перевозочных документов, соблюдение конфиденциальности и своевременное уведомление о проблемах. За нарушения — дисциплинарная ответственность в соответствии с локальными регламентами.

Подбор Таксировщиков перевозочных документов в кадровом агентстве ФАВОРИТ

  • Поиск и отбор кандидатов с практическими навыками работы с перевозочными документами и курьерскими задачами.
  • Проверка знания типов накладных (ТТН, CMR и пр.), навыков верификации и оформления актов.
  • Оценка аккуратности, ответственности и умения работать с корпоративными системами учёта.
  • Тестовые задания: проверка на точность оформления реестров и моделирование передачи документов.
  • Сопровождение адаптации, probation‑период и гарантийная замена при несоответствии.

Для оперативного подбора таксировщика перевозочных документов, гарантирующего аккуратный и безопасный документооборот при перевозках, обращайтесь в Международное кадровое агентство ФАВОРИТ. Поможем подобрать кандидата с нужной внимательностью, практическими навыками и готовностью работать в вашем логистическом процессе. Свяжитесь с нами через контакты на сайте для расчёта сроков и стоимости подбора.

