Должностные обязанности Технический директор
Должностная инструкция Технического директора
Технический директор отвечает за разработку технической стратегии компании, управление IT-инфраструктурой, внедрение новых технологий и обеспечение безопасности информационных систем.
Технический директор должен предоставлять отчеты о выполнении технических проектов, состоянии информационной безопасности и эффективности использования IT-ресурсов компании.
Технический директор имеет право на участие в стратегических решениях компании, утверждение бюджета на IT, подписание договоров с поставщиками технологий и руководство IT-персоналом.
Эффективность работы технического директора оценивается по стабильности работы информационных систем, безопасности данных, эффективности внедрения технологий и соответствию IT-стратегии бизнес-целям компании.
