Должностные обязанности Технический редактор
Общие положения Технического редактора
Технический редактор — специалист, отвечающий за подготовку, редактирование и сопровождение технической документации продукта: пользовательских и администраторских руководств, API‑документации, эксплуатационных инструкций, SOP и справочных материалов. Обеспечивает единообразие терминологии, соответствие документации стандартам качества и удобство восприятия конечным пользователем. Действует в рамках продуктовой и документационной стратегии, стандартов компании и подчиняется руководителю продуктовой документации, менеджеру продукта или техническому директору.
Квалификационные требования Технического редактора
- Высшее образование (лингвистика, техническая коммуникация, журналистика, ИТ или смежные направления) или эквивалентный практический опыт.
- Опыт работы с технической документацией от 2 лет (Middle) и от 4 лет для Senior.
- Навыки написания и редактирования технических текстов: руководства пользователя, инструкции по установке, руководства администратора, релиз‑ноты.
- Знание форматов и инструментов: Markdown, AsciiDoc, DITA, XML, HTML, MS Word, Framemaker — минимум один из форматов обязателен.
- Опыт работы с системами хранения и управления документацией: Confluence, Git/GitHub/GitLab, CMS, single‑source publishing.
- Понимание API‑документации (REST/GraphQL), умение работать с OpenAPI/Swagger или Postman.
- Владение инструментами локализации (L10n), терминологическими базами и работой с переводчиками — преимущество.
- Навыки структурного автора (structured authoring), ведения библиотеки шаблонов и управления контент‑reuse.
- Базовые знания продуктовой области (DevOps, SaaS, облачные сервисы, ПО, телеком) — преимущество.
- Умение работать с задачами в JIRA, Trello, Confluence; опыт взаимодействия с разработчиками, QA и Support.
- Внимательность к деталям, системное мышление, навыки UX‑ориентированного написания, умение готовить иллюстрации/скриншоты.
- Английский язык — технический уровень для чтения документации и коммуникации с международными командами.
- Подготовка и редактирование технической документации: user manuals, setup guides, admin guides, API docs, release notes, SOP, knowledge base.
- Разработка и поддержка шаблонов документации, стиля и терминологии; ведение глоссария.
- Создание и поддержание структуры документации в Confluence/CMS/Git; single‑source подход и переиспользование контента.
- Формирование и поддержка примеров кода, сниппетов и OpenAPI‑спецификаций; валидация примеров с разработчиками.
- Подготовка иллюстраций, скриншотов, диаграмм и пошаговых инструкций; координация работы с UX‑дизайнерами и иллюстраторами.
- Проведение технических интервью с разработчиками и инженерами для сбора требований к документации.
- Ревью документации на соответствие стандартам качества, полноту и актуальность; управление релизами документации вместе с релиз‑менеджером.
- Взаимодействие с отделом поддержки и QA для сбора типичных сценариев использования и ошибок, обновление KB.
- Поддержка процессов локализации: подготовка ресурсоёмких файлов, контроль качества переводов и адаптации.
- Автоматизация сборки документации (CI для документации), генерация статических сайтов и интеграция с продуктовой доставкой.
- Наставничество младших редакторов, проведение воркшопов по стилю и использованию шаблонов.
Отчетность Технического редактора
Технический редактор подотчётен руководителю документационного отдела/менеджеру продукта/tech‑lead и предоставляет:
- актуальную карту документации и список приоритетных задач (еженедельно/ежемесячно);
- отчёты по релизам документации и соответствию релиз‑плану продукта;
- метрики качества документации (покрытие тем, feedback пользователей, время обновления);
- отчёты по локализации и статусу переводов.
Права Технического редактора
- Запрашивать у продуктовой, инженерной и поддерживающей команд необходимую техническую информацию и доступы.
- Приостанавливать публикацию документации при выявлении критических ошибок или неконсистентности с продуктом.
- Вносить изменения в стиль‑гайд и шаблоны документации после согласования с руководством.
- Инициировать автоматизацию сборки и деплоя документации в рамках политики компании.
- Предлагать и реализовывать решения по улучшению структуры и доступности документации (search, KB, onboarding flows).
Критерии эффективности и ответственность Технического редактора
- Основные KPI: полнота и актуальность документации, удовлетворённость пользователей/поддержки, скорость обновления документации после релиза, количество обращений в поддержку по документации.
- Примеры целевых значений:
- Обновление документации для релиза — 100% в рамках релиз‑плана;
- Уровень удовлетворённости внутренних/внешних пользователей документации ≥ 4.5/5;
- Сокращение числа тикетов в поддержку, связанных с незнанием функционала, ≥ 20% в год;
- Время реакции на изменение функционала — ≤ 3 рабочих дня.
- Технический редактор несёт ответственность за корректность, полноту и читаемость публикуемой документации, соблюдение терминологии и стандартов компании. За систематические ошибки и срывы релизов документации применяются меры в соответствии с регламентом.
