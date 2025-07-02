Общие положения Технического редактора

Технический редактор — специалист, отвечающий за подготовку, редактирование и сопровождение технической документации продукта: пользовательских и администраторских руководств, API‑документации, эксплуатационных инструкций, SOP и справочных материалов. Обеспечивает единообразие терминологии, соответствие документации стандартам качества и удобство восприятия конечным пользователем. Действует в рамках продуктовой и документационной стратегии, стандартов компании и подчиняется руководителю продуктовой документации, менеджеру продукта или техническому директору.

Квалификационные требования Технического редактора

Высшее образование (лингвистика, техническая коммуникация, журналистика, ИТ или смежные направления) или эквивалентный практический опыт.

Опыт работы с технической документацией от 2 лет (Middle) и от 4 лет для Senior.

Навыки написания и редактирования технических текстов: руководства пользователя, инструкции по установке, руководства администратора, релиз‑ноты.

Знание форматов и инструментов: Markdown, AsciiDoc, DITA, XML, HTML, MS Word, Framemaker — минимум один из форматов обязателен.

Опыт работы с системами хранения и управления документацией: Confluence, Git/GitHub/GitLab, CMS, single‑source publishing.

Понимание API‑документации (REST/GraphQL), умение работать с OpenAPI/Swagger или Postman.

Владение инструментами локализации (L10n), терминологическими базами и работой с переводчиками — преимущество.

Навыки структурного автора (structured authoring), ведения библиотеки шаблонов и управления контент‑reuse.

Базовые знания продуктовой области (DevOps, SaaS, облачные сервисы, ПО, телеком) — преимущество.

Умение работать с задачами в JIRA, Trello, Confluence; опыт взаимодействия с разработчиками, QA и Support.

Внимательность к деталям, системное мышление, навыки UX‑ориентированного написания, умение готовить иллюстрации/скриншоты.

Английский язык — технический уровень для чтения документации и коммуникации с международными командами.

Должностные обязанности Технического редактора

Подготовка и редактирование технической документации: user manuals, setup guides, admin guides, API docs, release notes, SOP, knowledge base.

Разработка и поддержка шаблонов документации, стиля и терминологии; ведение глоссария.

Создание и поддержание структуры документации в Confluence/CMS/Git; single‑source подход и переиспользование контента.

Формирование и поддержка примеров кода, сниппетов и OpenAPI‑спецификаций; валидация примеров с разработчиками.

Подготовка иллюстраций, скриншотов, диаграмм и пошаговых инструкций; координация работы с UX‑дизайнерами и иллюстраторами.

Проведение технических интервью с разработчиками и инженерами для сбора требований к документации.

Ревью документации на соответствие стандартам качества, полноту и актуальность; управление релизами документации вместе с релиз‑менеджером.

Взаимодействие с отделом поддержки и QA для сбора типичных сценариев использования и ошибок, обновление KB.

Поддержка процессов локализации: подготовка ресурсоёмких файлов, контроль качества переводов и адаптации.

Автоматизация сборки документации (CI для документации), генерация статических сайтов и интеграция с продуктовой доставкой.

Наставничество младших редакторов, проведение воркшопов по стилю и использованию шаблонов.

Отчетность Технического редактора

Технический редактор подотчётен руководителю документационного отдела/менеджеру продукта/tech‑lead и предоставляет:

актуальную карту документации и список приоритетных задач (еженедельно/ежемесячно);

отчёты по релизам документации и соответствию релиз‑плану продукта;

метрики качества документации (покрытие тем, feedback пользователей, время обновления);

отчёты по локализации и статусу переводов.

Права Технического редактора

Запрашивать у продуктовой, инженерной и поддерживающей команд необходимую техническую информацию и доступы.

Приостанавливать публикацию документации при выявлении критических ошибок или неконсистентности с продуктом.

Вносить изменения в стиль‑гайд и шаблоны документации после согласования с руководством.

Инициировать автоматизацию сборки и деплоя документации в рамках политики компании.

Предлагать и реализовывать решения по улучшению структуры и доступности документации (search, KB, onboarding flows).

Критерии эффективности и ответственность Технического редактора

Основные KPI: полнота и актуальность документации, удовлетворённость пользователей/поддержки, скорость обновления документации после релиза, количество обращений в поддержку по документации.

Примеры целевых значений: Обновление документации для релиза — 100% в рамках релиз‑плана; Уровень удовлетворённости внутренних/внешних пользователей документации ≥ 4.5/5; Сокращение числа тикетов в поддержку, связанных с незнанием функционала, ≥ 20% в год; Время реакции на изменение функционала — ≤ 3 рабочих дня.

Технический редактор несёт ответственность за корректность, полноту и читаемость публикуемой документации, соблюдение терминологии и стандартов компании. За систематические ошибки и срывы релизов документации применяются меры в соответствии с регламентом.

