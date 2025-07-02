Должностные обязанности Технический редактор

Общие положения Технического редактора

Технический редактор — специалист, отвечающий за подготовку, редактирование и сопровождение технической документации продукта: пользовательских и администраторских руководств, API‑документации, эксплуатационных инструкций, SOP и справочных материалов. Обеспечивает единообразие терминологии, соответствие документации стандартам качества и удобство восприятия конечным пользователем. Действует в рамках продуктовой и документационной стратегии, стандартов компании и подчиняется руководителю продуктовой документации, менеджеру продукта или техническому директору.

Квалификационные требования Технического редактора

  • Высшее образование (лингвистика, техническая коммуникация, журналистика, ИТ или смежные направления) или эквивалентный практический опыт.
  • Опыт работы с технической документацией от 2 лет (Middle) и от 4 лет для Senior.
  • Навыки написания и редактирования технических текстов: руководства пользователя, инструкции по установке, руководства администратора, релиз‑ноты.
  • Знание форматов и инструментов: Markdown, AsciiDoc, DITA, XML, HTML, MS Word, Framemaker — минимум один из форматов обязателен.
  • Опыт работы с системами хранения и управления документацией: Confluence, Git/GitHub/GitLab, CMS, single‑source publishing.
  • Понимание API‑документации (REST/GraphQL), умение работать с OpenAPI/Swagger или Postman.
  • Владение инструментами локализации (L10n), терминологическими базами и работой с переводчиками — преимущество.
  • Навыки структурного автора (structured authoring), ведения библиотеки шаблонов и управления контент‑reuse.
  • Базовые знания продуктовой области (DevOps, SaaS, облачные сервисы, ПО, телеком) — преимущество.
  • Умение работать с задачами в JIRA, Trello, Confluence; опыт взаимодействия с разработчиками, QA и Support.
  • Внимательность к деталям, системное мышление, навыки UX‑ориентированного написания, умение готовить иллюстрации/скриншоты.
  • Английский язык — технический уровень для чтения документации и коммуникации с международными командами.

Должностные обязанности Технического редактора

  • Подготовка и редактирование технической документации: user manuals, setup guides, admin guides, API docs, release notes, SOP, knowledge base.
  • Разработка и поддержка шаблонов документации, стиля и терминологии; ведение глоссария.
  • Создание и поддержание структуры документации в Confluence/CMS/Git; single‑source подход и переиспользование контента.
  • Формирование и поддержка примеров кода, сниппетов и OpenAPI‑спецификаций; валидация примеров с разработчиками.
  • Подготовка иллюстраций, скриншотов, диаграмм и пошаговых инструкций; координация работы с UX‑дизайнерами и иллюстраторами.
  • Проведение технических интервью с разработчиками и инженерами для сбора требований к документации.
  • Ревью документации на соответствие стандартам качества, полноту и актуальность; управление релизами документации вместе с релиз‑менеджером.
  • Взаимодействие с отделом поддержки и QA для сбора типичных сценариев использования и ошибок, обновление KB.
  • Поддержка процессов локализации: подготовка ресурсоёмких файлов, контроль качества переводов и адаптации.
  • Автоматизация сборки документации (CI для документации), генерация статических сайтов и интеграция с продуктовой доставкой.
  • Наставничество младших редакторов, проведение воркшопов по стилю и использованию шаблонов.

Отчетность Технического редактора

Технический редактор подотчётен руководителю документационного отдела/менеджеру продукта/tech‑lead и предоставляет:

  • актуальную карту документации и список приоритетных задач (еженедельно/ежемесячно);
  • отчёты по релизам документации и соответствию релиз‑плану продукта;
  • метрики качества документации (покрытие тем, feedback пользователей, время обновления);
  • отчёты по локализации и статусу переводов.

Права Технического редактора

  • Запрашивать у продуктовой, инженерной и поддерживающей команд необходимую техническую информацию и доступы.
  • Приостанавливать публикацию документации при выявлении критических ошибок или неконсистентности с продуктом.
  • Вносить изменения в стиль‑гайд и шаблоны документации после согласования с руководством.
  • Инициировать автоматизацию сборки и деплоя документации в рамках политики компании.
  • Предлагать и реализовывать решения по улучшению структуры и доступности документации (search, KB, onboarding flows).

Критерии эффективности и ответственность Технического редактора

  • Основные KPI: полнота и актуальность документации, удовлетворённость пользователей/поддержки, скорость обновления документации после релиза, количество обращений в поддержку по документации.
  • Примеры целевых значений:
    • Обновление документации для релиза — 100% в рамках релиз‑плана;
    • Уровень удовлетворённости внутренних/внешних пользователей документации ≥ 4.5/5;
    • Сокращение числа тикетов в поддержку, связанных с незнанием функционала, ≥ 20% в год;
    • Время реакции на изменение функционала — ≤ 3 рабочих дня.
  • Технический редактор несёт ответственность за корректность, полноту и читаемость публикуемой документации, соблюдение терминологии и стандартов компании. За систематические ошибки и срывы релизов документации применяются меры в соответствии с регламентом.

