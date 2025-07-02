Общие положения Техника

Техник — специалист, отвечающий за эксплуатацию, техническое обслуживание, диагностику и мелкий ремонт оборудования на производственных и сервисных объектах. Обеспечивает надёжную работу технологических линий, инженерных систем и вспомогательного оборудования, выполняет профилактические работы по графику и участвует в пуско‑наладочных работах. Действует в соответствии с приказами руководства, технической документацией, регламентами по охране труда и промышленной безопасности.

Квалификационные требования Техника

Среднее специальное или высшее техническое образование (механика, электроника, автоматика, теплотехника или смежные направления).

Опыт работы на аналогичной позиции от 1 года (Junior) / от 3 лет (Middle) / от 5 лет (Senior).

Знание эксплуатации, наладки и ремонта механического и/или электрического оборудования в зависимости от профиля.

Навыки чтения электрических схем, чертежей, P&ID; умение пользоваться измерительными инструментами (мультиметр, манометр, тахометр и т.п.).

Опыт проведения планово‑предупредительных ремонтов (ППР), наладочных работ и диагностики неисправностей.

Понимание принципов работы систем автоматизации (ПЛК, датчики) — преимущество.

Знание правил охраны труда, пожарной безопасности и требований по работе с ОП (опасными веществами).

Владение MS Office для оформления отчётности; опыт работы с системой учёта ремонтов (CMMS) — плюс.

Наличие допуска/сертификатов для выполнения специфических работ (например, работа на высоте, по электробезопасности) — по мере необходимости.

Личные качества: внимательность к деталям, ответственность, умение работать в сменном графике, коммуникабельность.

Должностные обязанности Техника

Осуществление планового и внепланового технического обслуживания и ремонта оборудования согласно регламентам (ППР).

Диагностика неисправностей, оперативное устранение поломок и минимизация простоя оборудования.

Выполнение пуско‑наладочных работ и доводка параметров оборудования после ремонта или модернизации.

Проверка и контроль работоспособности систем: электрических цепей, приводов, насосов, компрессоров, систем охлаждения и др.

Ведение технической документации: журналы работ, наряды‑заказы, отчёты по ППР и акты приёма‑сдачи работ.

Участие в инвентаризациях запасных частей, учёт расходных материалов и заявок на комплектующие.

Соблюдение правил охраны труда, техники безопасности и требований по электробезопасности при выполнении работ.

Взаимодействие с подрядными организациями при проведении капитальных и специализированных работ.

Участие в планировании ремонтных работ и предложениях по повышению надёжности оборудования.

Проведение инструктажей и передачи знаний младшему обслуживающему персоналу (при необходимости).

Отчетность Техника

Техник подотчётен начальнику смены / руководителю участка (или инженеру по эксплуатации) и предоставляет:

ежедневные/еженедельные сводки о состоянии оборудования и выполненных работах;

журналы учёта ППР и наряды‑заказы с подписью приёмки;

акты на выполненные ремонтные и наладочные работы;

отчёты об инцидентах, простоях и мерах по их устранению;

заявки на запасные части и материалы с обоснованием срочности.

Права Техника

Запрашивать у подразделений информацию о режиме работы оборудования и технологических параметрах, необходимых для диагностики.

Останавливать работу оборудования при выявлении опасных режимов или при угрозе безопасности и немедленно информировать руководство.

Требовать предоставления необходимых средств индивидуальной защиты и инструментов для безопасного выполнения работ.

Предлагать технические решения по улучшению надёжности и энергоэффективности оборудования.

Привлекать подрядные организации для выполнения специализированных работ в рамках утверждённых процедур и бюджета.

Критерии эффективности и ответственность Техника

Основные KPI: доступность и надёжность оборудования (uptime), соблюдение графиков ППР, скорость устранения неисправностей (MTTR), количество повторных ремонтов, соблюдение норм безопасности.

Примеры целевых значений: Доступность ключевого оборудования (uptime) — ≥ 98–99% (в зависимости от сектора); Выполнение плана ППР — 100%; Среднее время устранения инцидента (MTTR) — ≤ 4 часа (по критичным оборудованию); Количество повторных ремонтов (в течение месяца) — < 5%.

Техник несёт ответственность за качество и своевременность выполненных работ, правильность оформления документации и соблюдение правил охраны труда. За нарушения применяются дисциплинарные меры в соответствии с внутренними регламентами и трудовым законодательством.

