Должностные обязанности Техник

Общие положения Техника

Техник — специалист, отвечающий за эксплуатацию, техническое обслуживание, диагностику и мелкий ремонт оборудования на производственных и сервисных объектах. Обеспечивает надёжную работу технологических линий, инженерных систем и вспомогательного оборудования, выполняет профилактические работы по графику и участвует в пуско‑наладочных работах. Действует в соответствии с приказами руководства, технической документацией, регламентами по охране труда и промышленной безопасности.

Квалификационные требования Техника

  • Среднее специальное или высшее техническое образование (механика, электроника, автоматика, теплотехника или смежные направления).
  • Опыт работы на аналогичной позиции от 1 года (Junior) / от 3 лет (Middle) / от 5 лет (Senior).
  • Знание эксплуатации, наладки и ремонта механического и/или электрического оборудования в зависимости от профиля.
  • Навыки чтения электрических схем, чертежей, P&ID; умение пользоваться измерительными инструментами (мультиметр, манометр, тахометр и т.п.).
  • Опыт проведения планово‑предупредительных ремонтов (ППР), наладочных работ и диагностики неисправностей.
  • Понимание принципов работы систем автоматизации (ПЛК, датчики) — преимущество.
  • Знание правил охраны труда, пожарной безопасности и требований по работе с ОП (опасными веществами).
  • Владение MS Office для оформления отчётности; опыт работы с системой учёта ремонтов (CMMS) — плюс.
  • Наличие допуска/сертификатов для выполнения специфических работ (например, работа на высоте, по электробезопасности) — по мере необходимости.
  • Личные качества: внимательность к деталям, ответственность, умение работать в сменном графике, коммуникабельность.

Должностные обязанности Техника

  • Осуществление планового и внепланового технического обслуживания и ремонта оборудования согласно регламентам (ППР).
  • Диагностика неисправностей, оперативное устранение поломок и минимизация простоя оборудования.
  • Выполнение пуско‑наладочных работ и доводка параметров оборудования после ремонта или модернизации.
  • Проверка и контроль работоспособности систем: электрических цепей, приводов, насосов, компрессоров, систем охлаждения и др.
  • Ведение технической документации: журналы работ, наряды‑заказы, отчёты по ППР и акты приёма‑сдачи работ.
  • Участие в инвентаризациях запасных частей, учёт расходных материалов и заявок на комплектующие.
  • Соблюдение правил охраны труда, техники безопасности и требований по электробезопасности при выполнении работ.
  • Взаимодействие с подрядными организациями при проведении капитальных и специализированных работ.
  • Участие в планировании ремонтных работ и предложениях по повышению надёжности оборудования.
  • Проведение инструктажей и передачи знаний младшему обслуживающему персоналу (при необходимости).

Отчетность Техника

Техник подотчётен начальнику смены / руководителю участка (или инженеру по эксплуатации) и предоставляет:

  • ежедневные/еженедельные сводки о состоянии оборудования и выполненных работах;
  • журналы учёта ППР и наряды‑заказы с подписью приёмки;
  • акты на выполненные ремонтные и наладочные работы;
  • отчёты об инцидентах, простоях и мерах по их устранению;
  • заявки на запасные части и материалы с обоснованием срочности.

Права Техника

  • Запрашивать у подразделений информацию о режиме работы оборудования и технологических параметрах, необходимых для диагностики.
  • Останавливать работу оборудования при выявлении опасных режимов или при угрозе безопасности и немедленно информировать руководство.
  • Требовать предоставления необходимых средств индивидуальной защиты и инструментов для безопасного выполнения работ.
  • Предлагать технические решения по улучшению надёжности и энергоэффективности оборудования.
  • Привлекать подрядные организации для выполнения специализированных работ в рамках утверждённых процедур и бюджета.

Критерии эффективности и ответственность Техника

  • Основные KPI: доступность и надёжность оборудования (uptime), соблюдение графиков ППР, скорость устранения неисправностей (MTTR), количество повторных ремонтов, соблюдение норм безопасности.
  • Примеры целевых значений:
    • Доступность ключевого оборудования (uptime) — ≥ 98–99% (в зависимости от сектора);
    • Выполнение плана ППР — 100%;
    • Среднее время устранения инцидента (MTTR) — ≤ 4 часа (по критичным оборудованию);
    • Количество повторных ремонтов (в течение месяца) — < 5%.
  • Техник несёт ответственность за качество и своевременность выполненных работ, правильность оформления документации и соблюдение правил охраны труда. За нарушения применяются дисциплинарные меры в соответствии с внутренними регламентами и трудовым законодательством.

Подбор Техников в кадровом агентстве ФАВОРИТ

Поиск и подбор техников с проверкой практических навыков: диагностика оборудования, ППР, чтение схем и наряд‑допуск. Оценка соответствия профиля под отрасль: производство, сервис, коммунальные услуги или строительство. Проверка допусков, сертификатов и опыта работы в сменном/полевом режиме. Сопровождение адаптации и гарантийная замена при несоответствии.

Для оперативного подбора квалифицированного техника, готового обеспечить надёжную эксплуатацию и своевременное обслуживание вашего оборудования, обращайтесь в Международное кадровое агентство ФАВОРИТ. Мы подберём специалиста с нужными навыками, допусками и практическим опытом.

Открытые вакансии

Продакт менеджер по СХ технике и навесному оборудованию
Город: Москва, Зарплата: 150 000 ₽
Продакт менеджер по СХ технике и навесному оборудованию
з/п 150 000 ₽
Приветствуется опыт в дистрибьюции (сельскохозяйственная техника) Опыт работы в продажах сельскохозяйственной техники и оборудования обязателен Отличный уровень знаний в области устройства сельскохозяйственной техники;
26 июля, 2025 • 08:38
Позвонить
Техник – универсал
Город: Москва, Зарплата: 103 500 ₽
Рабочий персонал
Техник – универсал
з/п 103 500 ₽
- Опыт работы в эксплуатации объектов различного назначения. - Образование не ниже среднего специального. - Знание правил технической эксплуатации сантехнического и теплового оборудования; -Умение выполнять мелкий ремонт оборудования (ремонт мебели, петли, входные и межкомнатные двери, дверные доводчики, замки, регулировка окон ПВХ, напольное покрытие, потолочные системы и прочее). - --- Опыт работы с системой кондиционирования, механическими системами, системой водоснабжения и канализации. - Отличные знания вентиляторных доводчиков температуры (фанкойлов), умение выявлять неисправности и проводить техническое обслуживание. - Умение работать с ручным и переносным электроинструментом; - Опыт локализации аварийных ситуаций; - Навыки самостоятельного проведения различного вида работ. - Многозадачность, опрятность и аккуратность.
26 июля, 2025 • 08:38
Позвонить
Сервисный инженер-техник
Город: Москва, Зарплата: 100 000 ₽
Производство, сервисное обслуживание
Сервисный инженер-техник
з/п 100 000 ₽
Разработка, производство, обслуживание технического оборудования, Робототехника, электроника, сервисные компании. Желателен опыт сервисного обслуживания, диагностики и ремонта сложного высокотехнологичного или медицинского оборудования. Опыт разработки высокотехнологического оборудования приветствуется.Уметь мыслить креативно, решать сложные и интересные задачи, уметь читать инженерные схемы и уметь их оптимизировать, уметь работать головой и руками.
26 июля, 2025 • 08:38
Позвонить