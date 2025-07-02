Должностные обязанности Техник-конструктор

Общие положения Техник‑конструктор

Техник‑конструктор — специалист конструкторского подразделения, выполняющий подготовку технологической и конструкторской документации, разработку чертежей, спецификаций и маршрутных карт для производства деталей и узлов. Обеспечивает соответствие документов стандартам ЕСКД/ГОСТ, взаимодействует с проектировщиками, технологами и производством для обеспечения изготовляемости, качества и оптимизации затрат. Действует в соответствии с требованиями главного инженера, внутренними регламентами предприятия и нормативными документами.

Квалификационные требования Техник‑конструктор

  • Среднее специальное или высшее техническое образование (механика, машиностроение, конструирование машин).
  • Опыт работы на позиции техник‑конструктор или в конструкторском отделе от 1 года (Junior/Middle); от 3–5 лет для Senior.
  • Уверенные навыки работы в CAD/CAM‑средах: SolidWorks, AutoCAD, Компас‑3D или аналогичные.
  • Знание стандартов черчения и оформления документации: ЕСКД, ГОСТ.
  • Понимание технологических процессов изготовления: токарная/фрезерная обработка, штамповка, литьё, сварка, штамповка, литьё под давлением, термообработка.
  • Умение составлять спецификации (BOM), ведомости материалов, маршрутные карты и инструкций по сборке.
  • Навыки расчёта допусков, посадок, геометрических допусков (GD&T) и оценка технологичности конструкции.
  • Владение MS Office, опыт работы с PDM/PLM и системами управления документацией — преимущество.
  • Навыки чтения измерительных приборов, понимание методов контроля качества.
  • Внимательность, ответственность, умение работать в команде и коммуницировать с производством.

Должностные обязанности Техник‑конструктор

  • Разработка и оформление конструкторской документации: чертежи деталей и сборочных единиц согласно ЕСКД.
  • Подготовка спецификаций, ведомостей покупных изделий и BOM для производства.
  • Проверка и корректировка чертежей от инженеров‑конструкторов, приведение документации в изделие‑готовность.
  • Оценка технологичности конструкций и координация изменений с технологами и снабжением.
  • Разработка чертежей оснастки, приспособлений и шаблонов; участие в планировании испытаний прототипов.
  • Подготовка исходных данных для изготовления, контроль взаимозаменяемости и допусков.
  • Участие в комплектации документации для приёмки и сертификации изделий.
  • Ведение учёта и обновления PDM/PLM‑данных, контроль версий чертежей и ревизий.
  • Участие в инженерных изменениях (ECN), оформление спецификаций на изменения и контроль реализации.
  • Сопровождение производства при запуске серий: консультации, внесение корректировок, устранение несоответствий.
  • Составление технических заданий для подрядчиков и поставщиков комплектующих.
  • Подготовка отчётов о выполненных работах и предложения по снижению себестоимости и повышению технологичности.

Отчетность Техник‑конструктор

Техник‑конструктор подотчётен начальнику конструкторского отдела (ведущему инженеру, главному инженеру) и предоставляет:

  • комплект оформленных чертежей и спецификаций по проектам;
  • отчёты по статусу документации и срокам выпуска ревизий;
  • акты приёмки документации, результаты проверок соответствия ЕСКД;
  • документы по инженерным изменениям (ECN) и их реализации;
  • отчёты по оптимизации себестоимости и предложения по улучшению технологичности.

Права Техник‑конструктор

  • Запрашивать у конструкторов, технологов и производства данные, чертежи и образцы, необходимые для корректной подготовки документации.
  • Вносить предложения по изменению конструкций и технологических карт для повышения производительности или сокращения затрат.
  • Приостанавливать выпуск документации или выдачу на производство при выявлении критических несоответствий чертежей стандартам или требованиям безопасности.
  • Участвовать в выборе поставщиков оснастки и комплектующих, предоставлять технические требования и спецификации.
  • Использовать служебные информационные системы (PDM/PLM, CAD) для выполнения задач и контроля версий.

Критерии эффективности и ответственность Техник‑конструктор

  • Основные KPI: своевременность выпуска документации, процент доработок/переделок чертежей после выпуска, количество замечаний от производства, время реализации ECN, экономический эффект от предложенных улучшений.
  • Примеры целевых значений:
    • Выпуск документации в срок ≥ 95% по плану проекта;
    • Процент доработок чертежей после выпуска < 3%;
    • Количество замечаний от производства на 1000 чертеж‑листов ≤ 5;
    • Снижение себестоимости по инициированным предложениям ≥ 3–8% в год.
  • Техник‑конструктор несёт ответственность за корректность оформленных чертежей, соответствие требованиям ЕСКД/ГОСТ, своевременное обновление документации и за ошибки, повлёкшие брак или простои производства. За нарушения применяются меры в соответствии с регламентом предприятия и трудовым законодательством.

Подбор Техник‑конструктор в кадровом агентстве ФАВОРИТ

  • Поиск и подбор техник‑конструкторов с проверкой практических навыков: тестовое задание по CAD (создание/корректировка чертежа), проверка понимания ЕСКД и технологичности.
  • Оценка опыта работы с PDM/PLM, подготовки BOM и участия в ECN.
  • Подбор кандидатов с опытом в нужной отрасли (металлообработка, приборостроение, производство оснастки, серийное производство).
  • Сопровождение адаптации, probation‑период и гарантийная замена при несоответствии.

Для оперативного подбора квалифицированного техник‑конструктора, который подготовит корректную документацию, повысит технологичность изделий и уменьшит доработки на производстве, обращайтесь в Международное кадровое агентство ФАВОРИТ. Поможем подобрать кандидата под ваш стек CAD, отраслевые требования и производственные задачи. Свяжитесь с нами через контакты на сайте для расчёта сроков и стоимости подбора.

Открытые вакансии

Специалист маникюра и педикюра
Город: Москва, Зарплата: 100 000 ₽
Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты
Специалист маникюра и педикюра
з/п 100 000 ₽
16 сентября, 2025 • 08:43
Позвонить
Генеральный менеджер группы отелей
Город: Москва, Зарплата: 500 000 ₽
Розничная торговля
Генеральный менеджер группы отелей
з/п 500 000 ₽
- Обязателен опыт работы на позиции Генерального менеджера крупной гостиницы Москвы не менее 2-х лет - Опыт управления отелями 4* предпочтительно под международным гостиничным брендом (не ниже) - Опыт управления городскими отелями в условиях высокой конкуренции - Опыт управления объектами с номерным фондом от 250 номеров - Опыт в продажах, желательно, чтобы кандидат «вырос» до генерального менеджера с позиции Руководителя отдела продаж и маркетинга
16 сентября, 2025 • 08:43
Позвонить
Бухгалтер-экономист
Город: Москва, Зарплата: 120 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Бухгалтер-экономист
з/п 120 000 ₽
Работоспособность, коммуникабельность
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить
Главный бухгалтер
Город: Москва, Зарплата: 150 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Главный бухгалтер
з/п 150 000 ₽
Работоспособность
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить
Тендерный специалист
Город: Москва, Зарплата: 60 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Тендерный специалист
з/п 60 000 ₽
Обучаемость, желание профессионально развиваться, вежливость, трудолюбие, преданность делу и людям, хороший интеллект, нормальное отношение к серой ЗП и прочим последствиям работе в небольшой частной компании
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить