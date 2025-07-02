Общие положения Техник‑конструктор

Техник‑конструктор — специалист конструкторского подразделения, выполняющий подготовку технологической и конструкторской документации, разработку чертежей, спецификаций и маршрутных карт для производства деталей и узлов. Обеспечивает соответствие документов стандартам ЕСКД/ГОСТ, взаимодействует с проектировщиками, технологами и производством для обеспечения изготовляемости, качества и оптимизации затрат. Действует в соответствии с требованиями главного инженера, внутренними регламентами предприятия и нормативными документами.

Квалификационные требования Техник‑конструктор

Среднее специальное или высшее техническое образование (механика, машиностроение, конструирование машин).

Опыт работы на позиции техник‑конструктор или в конструкторском отделе от 1 года (Junior/Middle); от 3–5 лет для Senior.

Уверенные навыки работы в CAD/CAM‑средах: SolidWorks, AutoCAD, Компас‑3D или аналогичные.

Знание стандартов черчения и оформления документации: ЕСКД, ГОСТ.

Понимание технологических процессов изготовления: токарная/фрезерная обработка, штамповка, литьё, сварка, штамповка, литьё под давлением, термообработка.

Умение составлять спецификации (BOM), ведомости материалов, маршрутные карты и инструкций по сборке.

Навыки расчёта допусков, посадок, геометрических допусков (GD&T) и оценка технологичности конструкции.

Владение MS Office, опыт работы с PDM/PLM и системами управления документацией — преимущество.

Навыки чтения измерительных приборов, понимание методов контроля качества.

Внимательность, ответственность, умение работать в команде и коммуницировать с производством.

Должностные обязанности Техник‑конструктор

Разработка и оформление конструкторской документации: чертежи деталей и сборочных единиц согласно ЕСКД.

Подготовка спецификаций, ведомостей покупных изделий и BOM для производства.

Проверка и корректировка чертежей от инженеров‑конструкторов, приведение документации в изделие‑готовность.

Оценка технологичности конструкций и координация изменений с технологами и снабжением.

Разработка чертежей оснастки, приспособлений и шаблонов; участие в планировании испытаний прототипов.

Подготовка исходных данных для изготовления, контроль взаимозаменяемости и допусков.

Участие в комплектации документации для приёмки и сертификации изделий.

Ведение учёта и обновления PDM/PLM‑данных, контроль версий чертежей и ревизий.

Участие в инженерных изменениях (ECN), оформление спецификаций на изменения и контроль реализации.

Сопровождение производства при запуске серий: консультации, внесение корректировок, устранение несоответствий.

Составление технических заданий для подрядчиков и поставщиков комплектующих.

Подготовка отчётов о выполненных работах и предложения по снижению себестоимости и повышению технологичности.

Отчетность Техник‑конструктор

Техник‑конструктор подотчётен начальнику конструкторского отдела (ведущему инженеру, главному инженеру) и предоставляет:

комплект оформленных чертежей и спецификаций по проектам;

отчёты по статусу документации и срокам выпуска ревизий;

акты приёмки документации, результаты проверок соответствия ЕСКД;

документы по инженерным изменениям (ECN) и их реализации;

отчёты по оптимизации себестоимости и предложения по улучшению технологичности.

Права Техник‑конструктор

Запрашивать у конструкторов, технологов и производства данные, чертежи и образцы, необходимые для корректной подготовки документации.

Вносить предложения по изменению конструкций и технологических карт для повышения производительности или сокращения затрат.

Приостанавливать выпуск документации или выдачу на производство при выявлении критических несоответствий чертежей стандартам или требованиям безопасности.

Участвовать в выборе поставщиков оснастки и комплектующих, предоставлять технические требования и спецификации.

Использовать служебные информационные системы (PDM/PLM, CAD) для выполнения задач и контроля версий.

Критерии эффективности и ответственность Техник‑конструктор

Основные KPI: своевременность выпуска документации, процент доработок/переделок чертежей после выпуска, количество замечаний от производства, время реализации ECN, экономический эффект от предложенных улучшений.

Примеры целевых значений: Выпуск документации в срок ≥ 95% по плану проекта; Процент доработок чертежей после выпуска < 3%; Количество замечаний от производства на 1000 чертеж‑листов ≤ 5; Снижение себестоимости по инициированным предложениям ≥ 3–8% в год.

Техник‑конструктор несёт ответственность за корректность оформленных чертежей, соответствие требованиям ЕСКД/ГОСТ, своевременное обновление документации и за ошибки, повлёкшие брак или простои производства. За нарушения применяются меры в соответствии с регламентом предприятия и трудовым законодательством.

