Должностные обязанности Техник по планированию

Должностная инструкция Техника по планированию

Техник по планированию занимается разработкой, корректировкой и контролем выполнения планов производства, обеспечением бесперебойной работы всех участков производственной цепочки.

Техник по планированию предоставляет регулярные отчеты о состоянии выполнения планов и анализе причин отклонений.

Техник по планированию имеет право на доступ к всей необходимой информации для осуществления своих функций, на участие в переговорах с смежными отделами и на внесение предложений по улучшению процессов планирования.

Эффективность работы оценивается по точности и своевременности составленных планов, а также по минимизации отклонений плановых и фактических показателей.

