Должностная инструкция Техника по труду

Техник по труду отвечает за организацию рабочего пространства, обеспечивая соблюдение стандартов охраны труда и производственной эффективности на предприятии.

Техник по труду обязан предоставлять регулярные отчеты о состоянии условий труда на предприятии, а также о мерах, проводимых для предотвращения нарушений требований безопасности.

Техник по труду имеет право на доступ к информации, касающейся условий и безопасности труда на предприятии, и на участие в разработке мероприятий по улучшению рабочей среды.

Эффективность работы техника по труду оценивается по снижению уровня профессиональных рисков на производстве, уменьшению числа производственных травм и общему улучшению условий труда персонала.

