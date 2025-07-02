Должностная инструкция Техника по защите информации

Техник по защите информации отвечает за обеспечение безопасности информационных систем компании, контроль за защитой данных и предотвращение утечек конфиденциальной информации.

Техник по защите информации обязан вести учет проведенных мероприятий по обеспечению безопасности информации, предоставлять отчеты руководству о выявленных уязвимостях и предпринятых мерах по укреплению защиты.

Техник имеет право на доступ к информации, необходимой для контроля и обновления систем безопасности, а также на предложение изменений в политику информационной безопасности компании.

Эффективность работы техника по защите информации оценивается по успешной предотвращению угроз безопасности информации, обновлению и улучшению систем защиты, а также проактивному обучению сотрудников правилам информационной безопасности.

