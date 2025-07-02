Должностная инструкция Техника-проектировщика

Техник-проектировщик отвечает за подготовку технических чертежей и схем, выполнение расчетов и подбор оборудования в соответствии с проектными заданиями.

Техник-проектировщик обязан предоставлять отчеты по текущему состоянию проектных работ, включая выполнение планов и соблюдение сроков.

Техник-проектировщик имеет право на запрос дополнительной информации, необходимой для выполнения проектных работ, и на внесение предложений по улучшению процесса проектирования.

Эффективность работы техника-проектировщика оценивается по качеству и своевременности подготовки проектной документации, точности расчетов и соблюдению проектных норм и стандартов.

