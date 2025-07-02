Должностная инструкция Техника-программиста

Техник-программист участвует в разработке, тестировании и поддержке программного обеспечения, а также выполняет техническую документацию по проектам.

Техник-программист должен вести учет и предоставлять отчеты о ходе выполнения работ, включая исправление ошибок и обновления программного обеспечения.

Техник-программист имеет право запрашивать необходимые материалы и информацию, а также участвовать в совещаниях, касающихся разработки проектов.

Работа техника-программиста оценивается по качеству и срокам выполненной работы, а также по успешности внедрения и функционирования разработанных программных решений.

