Должностная инструкция Техника-технолога

Техник-технолог — специалист, который занимается разработкой, внедрением и сопровождением технологических процессов на производстве, контролем качества выпускаемой продукции и оптимизацией производственных операций.

Техник-технолог должен проводить регулярный анализ производственных данных, вести отчетность по качеству и выходу продукции, а также контролировать сроки проведения плановых технических осмотров и ремонтов оборудования.

Техник-технолог обладает правом вносить предложения по улучшению рабочего процесса, требовать обеспечения необходимым инвентарем и материалами для выполнения должностных обязанностей, инициировать мероприятия по поднятию квалификации персонала.

Эффективность деятельности Техника-технолога оценивается по уровню снижения брака в производстве, оптимизации производственных расходов и скорости внедрения новых технологических решений.

