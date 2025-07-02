Должностные обязанности Техник информационно вычислительного центра

Должностная инструкция Техника информационно-вычислительного центра

Техник информационно-вычислительного центра отвечает за обеспечение бесперебойной работы ИТ-систем компании, техническую поддержку пользователей и обслуживание серверной инфраструктуры.

Техник информационно-вычислительного центра обязан вести учет проведенных работ, составлять отчеты о выполненных задачах, обслуживании оборудования и реагировании на инциденты.

Техник имеет право на доступ к сетевым ресурсам, управление серверами и сетевым оборудованием, а также на принятие мер по обеспечению информационной безопасности.

Эффективность работы техника оценивается по стабильности работы ИТ-систем, быстроте реагирования на проблемы, обеспечению безопасности данных и удовлетворенности пользователей качеством технической поддержки.

