Должностная инструкция Технолога пищевого производства

Технолог пищевого производства отвечает за контроль технологического процесса производства пищевых продуктов, разработку новых рецептур, обеспечение качества и безопасности продукции.

Технолог пищевого производства должен предоставлять отчеты о проделанной работе, результаты анализов продукции, а также предлагать улучшения технологических процессов.

Технолог пищевого производства имеет право на внедрение новых технологий, участие в разработке новых продуктов, и утверждение технологической документации.

Эффективность работы технолога пищевого производства оценивается по качеству и безопасности производимой продукции, оптимизации технологических процессов, а также разработке новых успешных продуктов.

Для поиска квалифицированных технологов пищевого производства обратитесь в кадровое агентство «ФАВОРИТ». Мы поможем подобрать специалистов в пищевом производстве, отвечающих вашим требованиям. Связаться с нами можно по номеру телефона +7 (495) 988-55-25 или отправить запрос на нашем веб-сайте favorit.pro.