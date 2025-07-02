Должностная инструкция Телеоператора-постановщика

Телеоператор-постановщик отвечает за корректную постановку звонков, передачу информации и обеспечение эффективной работы колл-центра или телефонной линии.

Телеоператор-постановщик должен вести учет постановленных звонков, своевременно предоставлять отчеты о выполненной работе и давать обратную связь коллегам и руководству по результатам звонков.

Телеоператор-постановщик имеет право на доступ к информации, необходимой для корректной постановки звонков, а также на обратную связь по результатам работы.

Эффективность работы телеоператора-постановщика оценивается по точности постановки звонков, отчетности о проделанной работе и способности соблюдать установленные процедуры и графики работы.

