Общие положения Тендерного аналитика

Тендерный аналитик — специалист, отвечающий за поиск, анализ и подготовку коммерческих и государственных тендеров (44‑ФЗ, 223‑ФЗ и коммерческие закупки). Обеспечивает полноту и конкурентоспособность предложений, контролирует соответствие конкурсной документации требованиям заказчика и законодательству, взаимодействует с юридическим, финансовым и проектным подразделениями. Действует в соответствии с внутренними регламентами, политиками закупок и требованиями руководства.

Квалификационные требования Тендерного аналитика

Высшее образование (экономика, юриспруденция, менеджмент, логистика, коммерция) или эквивалентный практический опыт.

Опыт работы в тендерных продажах, отделе госзакупок или коммерческих закупках от 1–3 лет (Middle) / от 4–5 лет (Senior).

Знание законодательства по закупкам: 44‑ФЗ, 223‑ФЗ, локальные нормы и типовые требования заказчиков.

Навыки подготовки конкурсной документации, коммерческих предложений, прайс‑листов и расчётов цены контракта.

Владение инструментами поиска тендеров (ЕИС, торговые площадки, порталы госзакупок) и аналитическими базами.

Умение работать с тендерной документацией: спецификации, технические задания, контракты, обеспечение исполнения.

Навыки оценки рисков контракта, формирования финансовых моделей и расчёта маржинальности.

Опыт взаимодействия с юридическим отделом, бухгалтерией, снабжением и логистикой.

Владение Excel/Google Sheets (расчёты, сводные таблицы, модели ценообразования), базовыми навыками SQL — преимущество.

Коммуникабельность, внимательность к деталям, умение выдерживать сроки и работать в условиях многозадачности.

Должностные обязанности Тендерного аналитика

Ежедневный мониторинг рынка тендеров: ЕИС, коммерческие площадки, профильные рассылки.

Анализ конкурсной документации, формирование заключения о целесообразности участия и оценка шансов на победу.

Подготовка коммерческих предложений: расчёт цены, формирования структуры предложения, комплектов документов.

Сбор и координация входящих документов от внутренних подразделений (техзадание, сертификаты, банковские гарантии).

Формирование и контроль обеспечения заявок (гарантии, залоги, договоры подряда).

Взаимодействие с юридической службой для проверки контрактных условий и рисков.

Разработка ценовой модели и расчёт маржинальности с учётом коммерческих условий и логистики.

Подготовка и подача заявок в электронных торговых системах, контроль статусов и коммуникаций с организаторами.

Участие в переговорах с заказчиками, разъяснение коммерческих условий и корректировка предложений.

Ведение базы тендеров и истории участия, формирование аналитики по выигранным/проигранным торгам.

Подготовка отчетов по эффективности участия в тендерах и предложениям по улучшению win‑rate.

Обеспечение соблюдения сроков и внутренних процедур, контроль исполнения контрактных обязательств на этапе исполнения (в взаимодействии с менеджерами проектов).

Отчетность Тендерного аналитика

Тендерный аналитик подотчётен руководителю отдела продаж / закупок (тендерному менеджеру) и предоставляет:

ежедневные/еженедельные сводки по найденным тендерам и статусам заявок;

аналитические отчёты по целесообразности участия и прогнозу выигрышности;

расчёты цен и маржинальности по каждой заявке;

отчёты по выигранным/проигранным торгам с анализом причин и рекомендациями;

документы по поданным заявкам и акты приёма/передачи в части тендерной документации.

Права Тендерного аналитика

Запрашивать у профильных подразделений документы и данные, необходимые для подготовки заявок (сертификаты, коммерческие условия, технические спецификации).

Приостанавливать подачу предложений при выявлении критических рисков или несоответствий требованиям тендера до согласования с руководством.

Вносить предложения по ценообразованию, стратегии участия и условиям контрактов.

Представлять компанию в коммуникациях с организаторами торгов в пределах полномочий.

Предлагать и внедрять инструменты автоматизации поиска и подготовки тендерных заявок.

Критерии эффективности и ответственность Тендерного аналитика

Основные KPI: количество поданных заявок, процент выигранных тендеров (win‑rate), маржинальность выигранных контрактов, своевременность подачи заявок и полнота документов.

Примерные целевые значения: Win‑rate (процент выигранных заявок) — ≥ 10–25% (в зависимости от рынка и сегмента); Выполнение сроков подачи заявок — 100%; Средняя маржа по выигранным тендерам — в целевом диапазоне компании; Процент корректно заполненных заявок (без отказов по формальным основаниям) — ≥ 98%.

Тендерный аналитик несёт ответственность за корректность подготовленной документации, соответствие подаваемых предложений требованиям заказчика и соблюдение сроков подачи. За нарушения применяются меры согласно внутренним правилам и трудовому законодательству.

Подбор Тендерного аналитика в кадровом агентстве ФАВОРИТ

Поиск и подбор специалистов с реальным опытом участия в госзакупках и коммерческих тендерах.

Проверка практических навыков: кейсы по анализу тендерной документации, калькуляции цены и оценки рисков.

Оценка знаний законодательства (44‑ФЗ, 223‑ФЗ), работы с электронными площадками и автоматизированными системами.

Поддержка в адаптации кандидата, пробный период и гарантийная замена при несоответствии.

