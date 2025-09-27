Должностные обязанности Тендерный аналитик

Общие положения Тендерного аналитика

Тендерный аналитик — специалист, отвечающий за поиск, анализ и подготовку коммерческих и государственных тендеров (44‑ФЗ, 223‑ФЗ и коммерческие закупки). Обеспечивает полноту и конкурентоспособность предложений, контролирует соответствие конкурсной документации требованиям заказчика и законодательству, взаимодействует с юридическим, финансовым и проектным подразделениями. Действует в соответствии с внутренними регламентами, политиками закупок и требованиями руководства.

Квалификационные требования Тендерного аналитика

  • Высшее образование (экономика, юриспруденция, менеджмент, логистика, коммерция) или эквивалентный практический опыт.
  • Опыт работы в тендерных продажах, отделе госзакупок или коммерческих закупках от 1–3 лет (Middle) / от 4–5 лет (Senior).
  • Знание законодательства по закупкам: 44‑ФЗ, 223‑ФЗ, локальные нормы и типовые требования заказчиков.
  • Навыки подготовки конкурсной документации, коммерческих предложений, прайс‑листов и расчётов цены контракта.
  • Владение инструментами поиска тендеров (ЕИС, торговые площадки, порталы госзакупок) и аналитическими базами.
  • Умение работать с тендерной документацией: спецификации, технические задания, контракты, обеспечение исполнения.
  • Навыки оценки рисков контракта, формирования финансовых моделей и расчёта маржинальности.
  • Опыт взаимодействия с юридическим отделом, бухгалтерией, снабжением и логистикой.
  • Владение Excel/Google Sheets (расчёты, сводные таблицы, модели ценообразования), базовыми навыками SQL — преимущество.
  • Коммуникабельность, внимательность к деталям, умение выдерживать сроки и работать в условиях многозадачности.

Должностные обязанности Тендерного аналитика

  • Ежедневный мониторинг рынка тендеров: ЕИС, коммерческие площадки, профильные рассылки.
  • Анализ конкурсной документации, формирование заключения о целесообразности участия и оценка шансов на победу.
  • Подготовка коммерческих предложений: расчёт цены, формирования структуры предложения, комплектов документов.
  • Сбор и координация входящих документов от внутренних подразделений (техзадание, сертификаты, банковские гарантии).
  • Формирование и контроль обеспечения заявок (гарантии, залоги, договоры подряда).
  • Взаимодействие с юридической службой для проверки контрактных условий и рисков.
  • Разработка ценовой модели и расчёт маржинальности с учётом коммерческих условий и логистики.
  • Подготовка и подача заявок в электронных торговых системах, контроль статусов и коммуникаций с организаторами.
  • Участие в переговорах с заказчиками, разъяснение коммерческих условий и корректировка предложений.
  • Ведение базы тендеров и истории участия, формирование аналитики по выигранным/проигранным торгам.
  • Подготовка отчетов по эффективности участия в тендерах и предложениям по улучшению win‑rate.
  • Обеспечение соблюдения сроков и внутренних процедур, контроль исполнения контрактных обязательств на этапе исполнения (в взаимодействии с менеджерами проектов).

Отчетность Тендерного аналитика

Тендерный аналитик подотчётен руководителю отдела продаж / закупок (тендерному менеджеру) и предоставляет:

  • ежедневные/еженедельные сводки по найденным тендерам и статусам заявок;
  • аналитические отчёты по целесообразности участия и прогнозу выигрышности;
  • расчёты цен и маржинальности по каждой заявке;
  • отчёты по выигранным/проигранным торгам с анализом причин и рекомендациями;
  • документы по поданным заявкам и акты приёма/передачи в части тендерной документации.

Права Тендерного аналитика

  • Запрашивать у профильных подразделений документы и данные, необходимые для подготовки заявок (сертификаты, коммерческие условия, технические спецификации).
  • Приостанавливать подачу предложений при выявлении критических рисков или несоответствий требованиям тендера до согласования с руководством.
  • Вносить предложения по ценообразованию, стратегии участия и условиям контрактов.
  • Представлять компанию в коммуникациях с организаторами торгов в пределах полномочий.
  • Предлагать и внедрять инструменты автоматизации поиска и подготовки тендерных заявок.

Критерии эффективности и ответственность Тендерного аналитика

  • Основные KPI: количество поданных заявок, процент выигранных тендеров (win‑rate), маржинальность выигранных контрактов, своевременность подачи заявок и полнота документов.
  • Примерные целевые значения:
    • Win‑rate (процент выигранных заявок) — ≥ 10–25% (в зависимости от рынка и сегмента);
    • Выполнение сроков подачи заявок — 100%;
    • Средняя маржа по выигранным тендерам — в целевом диапазоне компании;
    • Процент корректно заполненных заявок (без отказов по формальным основаниям) — ≥ 98%.
  • Тендерный аналитик несёт ответственность за корректность подготовленной документации, соответствие подаваемых предложений требованиям заказчика и соблюдение сроков подачи. За нарушения применяются меры согласно внутренним правилам и трудовому законодательству.

Подбор Тендерного аналитика в кадровом агентстве ФАВОРИТ

  • Поиск и подбор специалистов с реальным опытом участия в госзакупках и коммерческих тендерах.
  • Проверка практических навыков: кейсы по анализу тендерной документации, калькуляции цены и оценки рисков.
  • Оценка знаний законодательства (44‑ФЗ, 223‑ФЗ), работы с электронными площадками и автоматизированными системами.
  • Поддержка в адаптации кандидата, пробный период и гарантийная замена при несоответствии.

Для оперативного подбора тендерного аналитика, способного системно повышать win‑rate и обеспечивать качество подачи заявок, обращайтесь в Международное кадровое агентство «ФАВОРИТ». Я помогу подобрать специалиста с нужной экспертизой в госзакупках и коммерческих тендерах, проверить практические навыки и организовать адаптацию. Свяжитесь с нами через контакты на сайте для расчёта сроков и стоимости подбора.

Открытые вакансии

Тендерный аналитик ЕИС
Город: Москва, Зарплата: 150 000 ₽
Высший и средний менеджмент
Продажи, обслуживание клиентов
Стратегия, инвестиции, консалтинг
Финансы, бухгалтерия
Юристы
Тендерный аналитик ЕИС
з/п 150 000 ₽
Абсолютное понимание функционала сайта ЕИС и сервисов по поиску закупок (пример - Тендерленд, Инитпро), продвинутый Excel, организация совместной работы с файлами Обучаемость, желание профессионально развиваться, вежливость, трудолюбие, преданность делу и людям, хороший интеллект, нормальное отношение к серой ЗП и прочим последствиям работе в небольшой частной компании
26 июля, 2025 • 08:38
Позвонить