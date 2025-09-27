Должностные обязанности Тендерный аналитик
Общие положения Тендерного аналитика
Тендерный аналитик — специалист, отвечающий за поиск, анализ и подготовку коммерческих и государственных тендеров (44‑ФЗ, 223‑ФЗ и коммерческие закупки). Обеспечивает полноту и конкурентоспособность предложений, контролирует соответствие конкурсной документации требованиям заказчика и законодательству, взаимодействует с юридическим, финансовым и проектным подразделениями. Действует в соответствии с внутренними регламентами, политиками закупок и требованиями руководства.
Квалификационные требования Тендерного аналитика
- Высшее образование (экономика, юриспруденция, менеджмент, логистика, коммерция) или эквивалентный практический опыт.
- Опыт работы в тендерных продажах, отделе госзакупок или коммерческих закупках от 1–3 лет (Middle) / от 4–5 лет (Senior).
- Знание законодательства по закупкам: 44‑ФЗ, 223‑ФЗ, локальные нормы и типовые требования заказчиков.
- Навыки подготовки конкурсной документации, коммерческих предложений, прайс‑листов и расчётов цены контракта.
- Владение инструментами поиска тендеров (ЕИС, торговые площадки, порталы госзакупок) и аналитическими базами.
- Умение работать с тендерной документацией: спецификации, технические задания, контракты, обеспечение исполнения.
- Навыки оценки рисков контракта, формирования финансовых моделей и расчёта маржинальности.
- Опыт взаимодействия с юридическим отделом, бухгалтерией, снабжением и логистикой.
- Владение Excel/Google Sheets (расчёты, сводные таблицы, модели ценообразования), базовыми навыками SQL — преимущество.
- Коммуникабельность, внимательность к деталям, умение выдерживать сроки и работать в условиях многозадачности.
- Ежедневный мониторинг рынка тендеров: ЕИС, коммерческие площадки, профильные рассылки.
- Анализ конкурсной документации, формирование заключения о целесообразности участия и оценка шансов на победу.
- Подготовка коммерческих предложений: расчёт цены, формирования структуры предложения, комплектов документов.
- Сбор и координация входящих документов от внутренних подразделений (техзадание, сертификаты, банковские гарантии).
- Формирование и контроль обеспечения заявок (гарантии, залоги, договоры подряда).
- Взаимодействие с юридической службой для проверки контрактных условий и рисков.
- Разработка ценовой модели и расчёт маржинальности с учётом коммерческих условий и логистики.
- Подготовка и подача заявок в электронных торговых системах, контроль статусов и коммуникаций с организаторами.
- Участие в переговорах с заказчиками, разъяснение коммерческих условий и корректировка предложений.
- Ведение базы тендеров и истории участия, формирование аналитики по выигранным/проигранным торгам.
- Подготовка отчетов по эффективности участия в тендерах и предложениям по улучшению win‑rate.
- Обеспечение соблюдения сроков и внутренних процедур, контроль исполнения контрактных обязательств на этапе исполнения (в взаимодействии с менеджерами проектов).
Отчетность Тендерного аналитика
Тендерный аналитик подотчётен руководителю отдела продаж / закупок (тендерному менеджеру) и предоставляет:
- ежедневные/еженедельные сводки по найденным тендерам и статусам заявок;
- аналитические отчёты по целесообразности участия и прогнозу выигрышности;
- расчёты цен и маржинальности по каждой заявке;
- отчёты по выигранным/проигранным торгам с анализом причин и рекомендациями;
- документы по поданным заявкам и акты приёма/передачи в части тендерной документации.
Права Тендерного аналитика
- Запрашивать у профильных подразделений документы и данные, необходимые для подготовки заявок (сертификаты, коммерческие условия, технические спецификации).
- Приостанавливать подачу предложений при выявлении критических рисков или несоответствий требованиям тендера до согласования с руководством.
- Вносить предложения по ценообразованию, стратегии участия и условиям контрактов.
- Представлять компанию в коммуникациях с организаторами торгов в пределах полномочий.
- Предлагать и внедрять инструменты автоматизации поиска и подготовки тендерных заявок.
Критерии эффективности и ответственность Тендерного аналитика
- Основные KPI: количество поданных заявок, процент выигранных тендеров (win‑rate), маржинальность выигранных контрактов, своевременность подачи заявок и полнота документов.
- Примерные целевые значения:
- Win‑rate (процент выигранных заявок) — ≥ 10–25% (в зависимости от рынка и сегмента);
- Выполнение сроков подачи заявок — 100%;
- Средняя маржа по выигранным тендерам — в целевом диапазоне компании;
- Процент корректно заполненных заявок (без отказов по формальным основаниям) — ≥ 98%.
- Тендерный аналитик несёт ответственность за корректность подготовленной документации, соответствие подаваемых предложений требованиям заказчика и соблюдение сроков подачи. За нарушения применяются меры согласно внутренним правилам и трудовому законодательству.
