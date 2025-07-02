Должностная инструкция Территориального менеджера

Территориальный менеджер отвечает за координацию работы с клиентами на определенной территории, анализ рынка, планирование и достижение продаж.

Территориальный менеджер должен предоставлять отчеты о проделанной работе, результаты продаж и предложения по развитию продаж на своей территории.

Территориальный менеджер имеет право на ведение переговоров с клиентами, разработку индивидуальных предложений, и участие в разработке маркетинговых стратегий для своей территории.

Эффективность работы территориального менеджера оценивается по уровню достижения продаж, уровню удовлетворенности клиентов, а также по развитию клиентской базы на своей территории.

