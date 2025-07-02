Общие положения Тестировщика

Тестировщик — специалист по обеспечению качества программного обеспечения (QA), отвечающий за планирование, выполнение и документирование тестирования приложений, API и сервисов. Обеспечивает своевременное обнаружение дефектов, контроль соответствия продукта требованиям, участие в автоматизации тестов и поддержание стандартов качества. Действует в соответствии с внутренними регламентами разработки, практиками CI/CD, требованиями продуктовой команды и руководства.

Квалификационные требования Тестировщика

Высшее образование в области информационных технологий, прикладной математики, инженерии или эквивалентный практический опыт.

Опыт работы в тестировании ПО: Manual (1+ год для Junior), автоматизация (2+ года для Middle), архитектура тестирования и mentoring (4+ года для Senior).

Знание типов тестирования: функциональное, интеграционное, регрессионное, UI, API, нагрузочное (performance), безопасность (basic).

Навыки автоматизации тестирования: Selenium, Cypress, Playwright, Selenide или эквивалент; знание языков: Ruby/Python/Java/JS.

Опыт тестирования API: Postman, REST/GraphQL, SOAP; умение составлять и выполнять сценарии запросов.

Понимание CI/CD и интеграция тестов в пайплайны (GitLab CI, GitHub Actions, Jenkins и т.д.).

Владение инструментами баг‑трекинга и тест‑менеджмента: Jira, TestRail, Allure, Confluence.

Навыки написания тестовой документации: тест‑планы, чек‑листы, тестовые сценарии, баг‑репорты.

Понимание принципов TDD/BDD (Gherkin, Cucumber) — преимущество.

Базовые знания SQL и работы с СУБД, навыки работы с логами и дебаг‑информацией.

Коммуникабельность, аналитическое мышление, внимательность к деталям, умение работать в Agile‑команде.

Должностные обязанности Тестировщика

Разработка и поддержка тестовой документации: тест‑планы, тест‑кейсы, чек‑листы и критерии приёмки.

Проведение ручного тестирования функционала, регрессионного и интеграционного тестирования.

Проектирование, разработка и поддержка автоматизированных тестов для UI, API и интеграций.

Интеграция тестов в CI/CD пайплайны, настройка автопрогона тестов и отчётности (Allure, CircleCI, GitLab CI).

Выполнение тестирования API (REST/GraphQL), валидация контрактов и проверка корректности ответов.

Выполнение нагрузочного и стресс‑тестирования, анализ показателей производительности и узких мест.

Оформление детализированных баг‑репортов в баг‑трекере (Jira), валидация багов, сопровождение до закрытия.

Взаимодействие с разработчиками, архитекторами и продакт‑менеджерами для воспроизведения и приоритизации дефектов.

Участие в анализе требований, ревью спецификаций и оценке тестируемости фич.

Настройка тестовых окружений, подготовка тестовых данных, поддержка тестовых стендов.

Проведение код‑ревью автоматизированных тестов, наставничество младших QA‑инженеров.

Отчетность Тестировщика

Тестировщик подотчётен руководителю QA/тестирования (или тимлиду) и предоставляет:

ежедневные/еженедельные отчёты по статусу тестирования и покрытию (смоки, регресс);

отчёты по найденным дефектам: критичность, статус, время на воспроизведение;

отчёты о покрытии автоматизированными тестами и трендах регрессионных прогонов;

метрики CI/CD: время прохождения тестов, флейки, стабильность сборок;

post‑mortem отчёты по инцидентам, влияющим на качество релиза.

Права Тестировщика

Запрашивать у разработчиков, продуктовой команды и DevOps необходимую информацию и доступы для воспроизведения дефектов и настройки окружений.

Приостанавливать релиз или требовать блокирующего фикса при обнаружении критических дефектов, влияющих на безопасность или бизнес‑функциональность.

Инициировать внедрение автоматизации, улучшение тестовых сред и процессов тестирования.

Предлагать изменения в workflow разработки и критериях приёмки продукта.

Участвовать в выборе инструментов тестирования и библиотеках в рамках утверждённого бюджета.

Критерии эффективности и ответственность Тестировщика

Основные KPI: покрытие тестами ключевой функциональности, скорость обнаружения и фиксации дефектов, bug escape rate (дефекты в прод), стабильность автотестов, время на воспроизведение и подтверждение багов.

Примеры целевых значений: Покрытие критичных модулей тестами (авто + ручн.) ≥ 80% (по договорённости); Bug escape rate (критичные баги в прод) — 0; Время на воспроизведение критического бага ≤ 4 часа; Доля флейковых тестов в автопрокатах < 3%.

Тестировщик несёт ответственность за полноту тестового покрытия в рамках назначенных фич, корректность баг‑репортов, своевременное уведомление заинтересованных сторон о рисках качества и соблюдение процедур тестирования. За нарушения применяются меры в соответствии с внутренними регламентами и трудовым законодательством.

Подбор Тестировщиков в кадровом агентстве ФАВОРИТ

Поиск и оценка QA‑инженеров с проверкой практических навыков: тестовые задания по ручному и автоматизированному тестированию, ревью кода автотестов.

Оценка знаний инструментов: Selenium/Cypress, Postman, JMeter/Locust (нагрузочное), CI/CD интеграция.

Проверка опыта работы с Agile/ Scrum, взаимодействия с DevOps и продуктовой командой.

Сопровождение адаптации кандидата, probation‑поддержка и гарантийная замена при несоответствии.

Для оперативного и качественного подбора тестировщика (QA‑инженера), соответствующего вашим требованиям по автоматизации, API‑тестированию и процессам CI/CD, обращайтесь в Международное кадровое агентство ФАВОРИТ. Я помогу подобрать специалиста с нужными техническими навыками, опытом интеграции автотестов и умением работать в кросс‑функциональной команде. Свяжитесь с нами через контакты на сайте для расчёта сроков и стоимости подбора.