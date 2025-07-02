Должностные обязанности Торгового представителя

Торговый представитель является ключевым звеном в отделе продаж, выполняя функцию прямого контакта между компанией и её текущими и потенциальными клиентами. Основная задача представителя — повышение объёмов продаж и расширение клиентской базы.

Торговый представитель должен регулярно предоставлять отчеты о продажах, статусе веденных переговоров, выполнении планов продаж и удовлетворенности клиентов.

Торговый представитель имеет право на получение актуальной информации о товарах и услугах компании, внесение предложений по улучшению работы отдела продаж, требование вознаграждения за выполнение плана продаж.

Ключевыми критериями эффективности Торгового представителя являются рост объема продаж, количество активных клиентов, уровень удовлетворенности клиентов и своевременность закрытия сделок.

