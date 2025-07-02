Должностные обязанности Товаровед

Должностная инструкция Товароведа

Товаровед является ключевым специалистом в сфере управления ассортиментом товаров в компании, отвечая за их закупку, хранение, учет и оптимизацию товарных запасов.

Товаровед обязан предоставлять регулярную отчетность о наличии и движении товаров, а также об исполнении плана закупок.

Товаровед имеет право инициировать закупку новых видов товаров, вносить предложения по улучшению качества товаров и условий их хранения.

Эффективность работы Товароведа оценивается по критериям точности учета, сокращения потерь товаров, своевременности закупок и удовлетворенности требований клиентов.

