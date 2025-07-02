Должностная инструкция Товароведа-продавца

Товаровед-продавец несет ответственность за организацию работы магазина, управление ассортиментом, выкладкой товаров и контроль качества обслуживания покупателей.

Товаровед-продавец обязан вести документацию по товарно-материальным ценностям, отчеты о продажах и товарных остатках.

Товаровед-продавец имеет право на запрос дополнительной информации от поставщиков, требовать улучшения условий работы и предложения по оптимизации торгового процесса.

Ключевые показатели эффективности работы товароведа-продавца включают рост продаж, повышение уровня удовлетворенности клиентов и точность складского учета.

